Cuneo, furto con spaccata in una tabaccheria: identificati e denunciati dalla polizia tre giovani

Sono tre soggetti ben conosciuti dalle forze dell'ordine della città capoluogo - per altri episodi di furto di biciclette e ai danni di negozi d'abbigliamento locali - i tre autori del furto con spaccata avvenuto nella notte di martedì 28 luglio in via Avogadro.

"Non sono gli unici, e la nostra attività di controllo non si ferma - ha sottolineato il questore di Cuneo Emanuele Ricifari, sottolineando come nella serata d ieri (30 luglio) in via Barbaroux un gruppo di giovani abbia spaventato e importunato una ragazzina - . Essere giovani ed esuberanti, e dimostrare la propria giovinezza è una cosa bella. Ma si deve fare nei modi e nei tempi più consoni".