Quattro feriti in un frontale tra due auto tra Revello e Staffarda

È di quattro feriti, nessuno fortunatamente in gravi condizioni, il bilancio di uno scontro frontale tra due auto verificatosi stamane sulla strada provinciale 222, che collega Revello alla località Staffarda, all’altezza dell’incrocio con via Traversa Barge.



I due veicoli, dopo il violento urto, sono finiti fuoristrada, in un campo adiacente la Provinciale. I feriti sono stati soccorsi dal 118, sul posto con le ambulanze di Saluzzo, Moretta e Paesana.Dei quattro infortunati, tre sono stati trasportati in ospedale, tutti al Santissima Annunziata di Savigliano.



Uno in codice giallo, si media gravità, e due in codice verde, con traumi lievi.Sul posto anche la Polizia locale ed i Carabinieri di Revello. Non si sono registrati particolari disagi alla circolazione.