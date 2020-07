Arredare casa in perfetto stile shabby chic, tutto quello che c’è da sapere!

Shabby chic, lo stile più gettonato del momento

Quando ci trasferiamo in una nuova abitazione, la prima cosa a cui pensiamo subito dopo aver concluso il trasloco, è proprio l’arredamento.

D’altronde sappiamo benissimo che non è la casa stessa a fare il suo clima, ma lo stile d’arredamento; anche il più piccolo dei monolocali può diventare una dimora estremamente elegante se ben arredato.

Fortunatamente abbiamo la possibilità di scegliere tra decine di stili diversi: vintage, minimal e shabby chic sono solo alcuni degli esempi che possiamo darvi. In particolare dovremmo soffermarci sullo stile shabby chic, che ultimamente sta riscuotendo moltissimo successo.

La traduzione letteraria traduce il termine shabby chic come trasandato elegante. In effetti, visualizzando alcune foto su Internet, l’effetto ottenuto è proprio questo.

L’abitazione arredata utilizzando questo stile, a primo impatto sembra disordinata e non curata; ma attraverso uno sguardo attento possiamo notare che ogni cosa ha una propria posizione strategica, ed i colori scelti trasmettono raffinatezza e tranquillità.

Anche tu puoi metterti subito all’opera, scopri l’ arredamento shabby chic di nuovimondi acquistabile direttamente online con pochi click.

Regole e canoni del shabby chic

Per comprendere al meglio come arredare la propria abitazione in stile shabby chic, dobbiamo affrontare l’argomento in maniera più approfondita.

A differenza del minimal, lo shabby chic ha precisi canoni e regole da rispettare, partendo innanzitutto dai colori. Da privilegiare sono i colori neutri e caldi, come il già citato bianco latte. Il bianco può essere unito anche al giallo paglierino o ad un tocco di grigio, sempre però senza mai esagerare.

Banditi totalmente tutte quelle tonalità troppo vivaci che affaticano la vista, come l’azzurro o il rosso dello stile vintage.

Parlando invece degli arredi, domina senza rivali il legno, per mensole, armadi e comodini. Fate però molta attenzione, in quanto non ci stiamo riferendo al legno moderno e lucido adottato oggi nella stragrande maggioranza degli appartamenti.

Ma a quel legno tipico dei mobili della nonna, che ha quell’aria leggermente trasandata ma non troppo. Ovviamente i mobili shabby chic vengono progettati appositamente in questo modo, non sarà affatto necessario scolorirli manualmente con il rischio di danneggiarli. Infine veniamo alle decorazioni, rigorosamente da riciclo come si suol dire.

Lo stile shabby chic vuole infatti che gli oggetti di uso comune vengano trasformati in decorazioni per la casa. Questo significa che una vecchia tazza potrebbe essere usata come vasetto per conservare un fiore, o una scatola in legno trasformata in portagioie con qualche ritocco.

Da evitare assolutamente le decorazioni industriali comuni di ogni casa, come la classica credenza in metallo minuziosamente rifinito e lucidato.

Acquistare online arredi shabby chic, conviene davvero?

Dopo anni di esperienza nel mondo degli arredi, possiamo affermare con una certa sicurezza, che il web è il posto migliore dove acquistare pezzi in perfetto stile shabby chic, ma vediamo insieme perché!

Innanzitutto non sarà necessario percorrere svariati chilometri in macchina o motorino al fine di riuscire a trovare un piccolo negozio che abbia ciò che stiamo cercando; ed anche se fosse facile individuare il punto vendita, non sarebbe altrettanto semplice trasportare gli arredi verso casa.

Dopodiché dobbiamo parlare anche del punto di vista economico. Su Internet abbiamo la possibilità di trovare arredi con prezzi molto convenienti, sopratutto se paragonati a quelli dei normali punti vendita fisici.

Nonostante ciò, capita molto spessi che negozi presenti online abbiano anche una sede in città, e riescano a mantenere prezzi bassi in entrambe le aree di vendita. E voi cosa state aspettando, gli arredi shabby chic sono pronti ad arrivare direttamente a casa vostra.