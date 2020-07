Gli auguri di Beppe Ghisolfi al Sindaco di Tirana

Rieletto lo scorso anno alla carica di primo cittadino della capitale albanese, in precedenza ministro del lavoro e delle politiche sociali nel primo governo di Edi Rama, Erion Veliaj si è distinto nella promozione di iniziative, progetti e infrastrutture indirizzate soprattutto ai giovani e attente a promuovere un equilibrio fra espansione urbanistica e ambiente, flessibilità del lavoro e istruzione continua. Per questo motivo, tramite l'addetto stampa Alessandro Zorgniotti, Erion Veliaj venne omaggiato dei manuali di Ghisolfi su iniziativa del quale il suo segretario generale Genc Kojdeli venne ospitato nel 2017 a Fossano.

Il sindaco di Tirana, appresa la diagnosi di essere purtroppo risultato positivo al covid, ha rivolto un appello soprattutto alla gioventù esortando al rispetto di tutte le misure preventive e precauzionali contro un nemico invisibile che non guarda in faccia a nessuno.

Il Banchiere scrittore Beppe Ghisolfi aveva già in precedenza espresso parole di alto elogio e gratitudine al primo ministro d'Albania Edi Rama, nella scorsa primavera, per la decisione di quest'ultimo di inviare in Italia alcune decine di medici e infermieri da Tirana in soccorso alle aree del nostro Nord Ovest a quel tempo tragicamente colpite e falcidiate dal coronavirus.