Le fondazioni compiono trent'anni, Beppe Ghisolfi: "Fondamentali per il sostegno al territorio"

Sulle Fondazioni ho scritto un libro edito da Aragno che ripercorre tutta la storia di questi Enti. Le Fondazioni sono fondamentali per i territori per il sostegno a una serie incredibile di attività che spaziano dalla cultura alla sanità, dall’istruzione al recupero di importanti monumenti al sociale. Ne’ possiamo dimenticare che si tratta di investitori istituzionali per le banche partecipate.

Tranne rare eccezioni, molto favorevole. Hanno garantito stabilità per le banche e benessere per le comunità.

Essenzialmente due. Nelle partecipate dovrebbero essere nominati soggetti esterni con le necessarie competenze. No alle nomine dei propri presidenti o consiglieri altrimenti sorge il dubbio che la partecipazione sia motivata dagli incarichi. Per quanto attiene le cooptazioni, previste in molti statuti ,andrebbero limitate al minimo. Questo strumento va utilizzato per personalità di grande caratura, non per sistemare amici fidati.