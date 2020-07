La Lega cuneese dice giù le mani da Matteo Salvini

Il prossimo weekend la Lega Salvini Premier della Provincia di Cuneo sarà in tutti i principali centri della Granda (Alba, Barge, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Ormea, Savigliano, Saluzzo) a difesa di Matteo Salvini.



L'iniziativa sarà inoltre l'occasione per ribadire la contrarietà alla scelta del Comune di Cuneo riguardante l'individuazione della ex Scuola di Tetti Roero quale dormitorio per i migranti senza tetto. Il tutto sarà oggetto di una conferenza stampa indetta per sabato 1 agosto alle ore 11 presso il gazebo allestito presso Corso Nizza Angolo Piazza Galimberti con la presenza del Senatore Giorgio Maria Bergesio, dell'Onorevole Flavio Gastaldi e dei consiglieri regionali Paolo Demarchi e Matteo Gagliasso.



"Con l'iniziativa vogliamo esprimere il nostro sostegno incondizionato al nostro Segretario Matteo Salvini - commenta il Segretario Provinciale Lega Salvini Premier Senatore Giorgio Maria Bergesio - e a quanto da lui fatto in tema migratorio da allora Ministro dell'Interno. Al riguardo invitiamo quindi tutti i cuneesi a venire a firmare presso i nostri numerosi gazebo allestiti in Provincia di Cuneo". "Tutto ciò è in contrasto con quanto di sbagliato sta facendo invece il Comune di Cuneo che senza nemmeno informare i frazionisti ha deciso di adibire uno stabile vetusto e privo di servizi quale quello della ex Scuola di Tetti Roero a dormitorio di migranti senza tetto".

"Vogliamo quindi dire basta al modus operandi del Comune di Cuneo - commenta l'Onorevole Flavio Gastaldi - e con la nostra iniziativa e con quella dei nostri Consiglieri Comunali vogliamo esprimere il nostro pieno supporto ai frazionisti e alla loro iniziativa".