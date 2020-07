Ultimo appuntamento con il Cinema all'aperto di Cherasco con "Vita di Pi"

L’ultimo appuntamento con il Cinema all’aperto nel centro storico di Cherasco è venerdì 31 luglio con il film “Vita di Pi” di Ang Lee, avventura, Cina, USA, 2012.

Pi è un giovane che conduce una vita serena a Pondicherry, in India, dove suo padre gestisce uno zoo. Quando i genitori decidono di lasciare tutto per trasferirsi in Canada, Pi è costretto a dire addio a tutti gli animali, comprese quelle tigri pericolose da cui si sente attratto. In seguito ad una tragica tempesta, la nave dove viaggi Pi con la sua famiglia affonda e il ragazzo, unico sopravvissuto, si ritrova ad affrontare un percorso in compagnia di una tigra di nome Richard Parker. La strana convivenza lascia presto spazio a un legame che si fa sempre più profondo e spinge i due a trovare il modo di tornare a casa.



Dal prossimo mese il Ciema d’Estate sarà itinerante per le frazioni cheraschesi: sarà proiettato “Un'estate in Provenza” di Rose Bosch il 7 agosto a San Bartolomeo; “La stoffa dei sogni” di Gianfranco Cabiddu il 14 agosto a Roreto; “Ritorno in Borgogna” di Cédric Klapisch il 21 agosto ai Picchi; “Eddie the eagle” di Dexter Fletcher il 28 agosto a Bricco. L’ultimo appuntamento sarà il 4 settembre a Cappellazzo con il film “Tutto può accadere a Broadway” di Peter Bogdanovich.



L’appuntamento per venerdì 31 luglio è alle ore 21.30 presso la piazza antistante l’Arco di Belvedere di Cherasco centro storico. L’ingresso è gratuito. Eventuali offerte saranno devolute alla Protezione civile di Cherasco. Durante tutti gli appuntamenti saranno rispettate le norme sulla sicurezza (posti a sedere distanziati e mascherina obbligatoria fino al momento di prendere posto).

Info: 0172 427050.