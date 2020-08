Bra, Annalisa Genta (FdI): "Viabilità di via Craveri, finalmente si torna indietro"

Riceviamo e pubblichiamo.

Più volte avevamo contestato, senza essere ascoltati, la decisione del Sindaco e della Giunta Braidese di modificare la viabilità in via Craveri.

Oggi si sono resi conto del grave danno che hanno arrecato per mesi ai braidesi e al commercio cittadino e, quindi, dal 1° agosto finalmente il provvedimento verrà revocato e la viabilità di quella zona tornerà quella di prima (doppio senso di circolazione in via Craveri con la possibilità di svolta a sinistra in via Ospedale).

Un altro nostro grande successo che dedichiamo ai braidessi.

Annalisa Genta, capogruppo Fratelli d’Italia - Bra