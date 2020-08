Savigliano, Giorgis (M5S) su piazza Cavour: “Un progetto con pavimentazione e un gabinetto? Non ci convince!”

In seguito alla demolizione della tettoia in piazza Cavour a Savigliano, avvenuta nelle settimane scorse, la consigliera comunale Claudia Giorgis (M5s) ha presentato un’interrogazione esposta durante l’ultimo Consiglio comunale in cui chiedeva chiarimenti al sindaco in merito ai futuri progetti sull’area mercatale.

Suggerita dalla consigliera l’eventualità anche di fare un concorso di idee per la valorizzazione di piazza Cavour, aperto ai cittadini come era stato fatto in passato per piazza Turletti. “Idea giustissima - ha commentato il sindaco Giulio Ambroggio - ma non avevamo il tempo di farlo. Abbiamo affidato l’incarico a un professionista che ha ideato un progetto con pavimentazione, nuovi servizi igienici e installazione di colonnine per le auto elettriche”. Il tutto per partecipare al bando della regione sulla valorizzazione delle aree mercatali da 300 mila euro: “Purtroppo il progetto non ha vinto, capita, ne abbiamo vinti tanti altri”.

Resta la volontà da parte del Comune di portare avanti quello stesso progetto: “Potremmo portarlo in Commissione Ecologia. Comunque completeremo la piazza che riqualificata farebbe il trittico con piazza Turletti e piazza Cesare Battisti”.

Asciutta la risposta di Giorgis che non pare comunque convinta del progetto presentato per il bando “Una pavimentazione e un gabinetto non ci convince tanto come progetto. Per 300 mila euro possiamo prenderci il tempo di fare qualcosa di bello e buono”.

“Teniamo sempre conto che lì deve continuare a esserci il mercato però!” ha concluso il sindaco rispondendo alle parole della consigliera pentastellata.