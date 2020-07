Gianmauro Numico è il nuovo primario di Oncologia del S. Croce di Cuneo

Gianmauro Numico è il nuovo primario di oncologia all’azienda S. Croce e Carle di Cuneo. Lo ha nominato il direttore generale Corrado Bedogni, in sostituzione di Marco Merlano, in pensione da qualche mese.

Il dr. Numico, 52 anni, nato a Bra, è sposato, ha due figlie e vive a Cuneo. Si è laureato in Medicina presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università cattolica del Sacro Cuore di Roma. Si è specializzato in Oncologia all’Università di Genova dopo aver frequentato per quattro anni l’Istituto Scientifico tumori.