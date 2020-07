Strutture per disabili, Icardi risponde a Marello: "Esca dal lockdown, la Regione ci ha già pensato"

«Evidentemente il consigliere regionale Maurizio Marello dev’essersi distratto, oppure non è ancora uscito dal lockdown, se non si è accorto che sulle visite dei famigliari nelle strutture residenziali e semi-residenziali per disabili, minori, anziani, dipendenze e di prevenzione e contrasto alla violenza, la Sanità della Regione Piemonte ha già pubblicato da oltre un mese, precisamente il 30 giugno scorso, delle linee di indirizzo che i gestori delle strutture hanno la facoltà di applicare sulla base della conoscenza delle specifiche situazioni e sotto la loro piena responsabilità, come prevedono i decreti ministeriali. Nel caso dei disabili e dei minori, ad esempio, è già prevista la possibilità di annullare il distanziamento sociale, cioè di consentire il contatto fisico, gli abbracci, così come di far uscire gli ospiti per gli incontri a casa. Sono suggerimenti che non si possono generalizzare e che ogni struttura deve valutare caso per caso, in base alla propria organizzazione e alle singole condizioni fisiche e cliniche dei propri ospiti».