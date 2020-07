Basket, serie C Gold: il Bra conferma Cortese, Gramaglia e Cagliero, il nucleo storico

Cortese, Gramaglia e Cagliero: l'Abet Bra conferma il suo nucleo "storico" per la serie C Gold.

Cortese - 24 anni ma 238 punti in 14 partite nella passata stagione - vestirà la fascia di capitano, mentre Gramaglia conta di affrontare la 153^ presenza in biancoblu con la sua solita energia difensiva.

Cagliero, decano braidese classe 1992 (282 presenze), rientra in campo dopo lo stop per l'infortunio al ginocchio subito durante i playoffs 2018-2019: tornerà a far fruttare le proprie penetrazioni incisive e sempre importanti.