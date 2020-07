Volley, nuova collaborazione del Cuneo con la Boutique dell'Acqua

Nuova collaborazione in casa Cuneo Volley, con la Boutique dell'Acqua, nuova start up cuneese specializzata nella distribuzione di acque minerali.

L'azienda si trova a Borgo San Giuseppe di Cuneo, in via Savona 77, dove è presente da circa due mesi e dove si è già imposta come il primo punto vendita self service di acqua del nord italia.

Gian Maria Barazzotto, Responsabile del punto vendita insieme a Enrico Rinaldi: « La nostra è una start up nata da un’idea di più persone operanti in diversi settori del mondo imprenditoriale che si inserisce nel settore, sempre più in crescita, delle “vending machine”. Crediamo molto nello sport come veicolo di diffusione, anche perché vendiamo un prodotto usato da tutti gli atleti e da tutte le famiglie, ma soprattutto siamo convinti che fare rete sul territorio sia una prerogativa di crescita. Inoltre, ci siamo ritrovati in molti aspetti del progetto Cuneo Volley, che hanno portato alla decisione di intraprendere quest’avventura insieme».