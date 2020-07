Il cuneese Pietro Civera protagonista del Manifesto dell'amicizia lanciato da Martini (VIDEO)

L'influencer cuneese Pietro Civera con i suoi 51,7K di follower solo su Instagram, è uno dei protagonisti del video manifesto dell'amicizia realizzato da Martini in occasione della giornata internazionale dell'amicizia.





"Un vero e proprio inno al valore degli amici - spiega il marchio di bevande nato a Torino - che in questi mesi di difficoltà sono stati il baluardo contro lo scoramento e la solitudine. Martini coinvolge gli influencer per promuovere l’aperitivo a casa."



Ecco il messaggio che ha voluto diffondere Martini.



"Gli amici: ci sono sempre, anche se li chiami nel pieno della notte. Sanno tutto di te, e nonostante questo gli piaci. Insieme a te hanno scalato montagne e sorvolato l’oceano. O hanno semplicemente bevuto un aperitivo con te. Gli amici sono una fonte insostituibile di risate, compagnia, complicità e condivisone. Martini, ancora una volta dopo più di 150 anni, trova nuovi modi di unire gli italiani attorno ad un drink. Ad esempio, con il cocktail delivery di Fiero & Tonic, l’aperitivo dal gusto naturale e low alcohol, perfetto per una serata a casa tra amici. Grazie alla piattaforma di delivery Winelivery, Martini ha dunque ideato l’“Aperitivo con dedica”, un pensiero da inviare ad un amico costituito dal kit Martini Fiero & Tonic accompagnato da un biglietto speciale dove si dichiara quanto si è fieri di essere amici del destinatario, il quale potrà divertirsi a preparare anche a casa un aperitivo per gli amici."



Per promuovere l’iniziativa ha messo in campo gli influencer tra i quali il cuneese Pietro Civera (più di 50.000 follower su Instagram), originario di Cuneo. La missione? Dare vita ad un inno collettivo all’amicizia. Nasce dunque il progetto “Manifesto dell’Amicizia, oggi”, che vede protagonisti alcuni influencer del web, ma a cui tutti gli italiani possono contribuire inviando il proprio video-messaggio.



Il risultato finale è stato divulgato ieri, giovedì 30 luglio, in occasione della Giornata Internazionale dell’Amicizia.