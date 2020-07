Tutto il sapore del mare anche a Bra con il polpo in insalata di Egle Montersino

“Non si può essere infelici quando si ha questo: l’odore del mare, la sabbia sotto le dita, l’aria, il vento.” (Irene Nemirovsky, scrittrice francese).

Per l’artista braidese Egle Montersino andare con la mente e con il gusto ai sapori del mare e di tutta la tradizione mediterranea si può. Nella sua ricetta dell’insalata di polpo si trovano tanti profumi, aromi e molti consigli per procedere al meglio e ottenere un piatto strepitoso. Insomma, che Bra non si affacci su qualche spiaggia sembra sia proprio un puro dettaglio.

Prendete appunti e non rimpiangerete di non essere davvero al mare. “Pulite e lavate molto bene 1 polpo da circa un kg. Immergetelo poi in un tegame con acqua fredda insieme a 1 cipolla, 2 gambi di sedano, 1 carota. Fate cuocere per circa 40 minuti e lasciate raffreddare il polpo nella sua acqua di cottura. Cuocete (non troppo) a parte 2 patate, sbucciatele e tagliatele a tocchetti. Togliete il polpo dalla sua acqua e strofinate la pelle che verrà via facilmente (io la tolgo anche ai tentacoli). Tagliate a fettine il polpo e ponetelo in un’insalatiera con le patate, pepe rosso in grani, 1 fettina di limone e olive a piacere (non aggiungo prezzemolo, perché a parer mio toglie sapore al polpo). Condite con olio extravergine, sale e pepe. Intiepidite prima di servire”.

Il risultato è un piatto da leccarsi i baffi, le guance e le dita. Come potete vedere dalla foto, abbiamo già iniziato a gustarlo!