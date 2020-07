Sommariva del Bosco, attivo nuovo servizio navetta cittadino

A Sommariva del Bosco attivo un nuovo servizio navetta che funzionerà esclusivamente sul territorio comunale. Oltre ai due giorni fissi di mercato che sono il martedì mattina e il sabato mattina, sarà possibile chiedere il trasporto su tutto il territorio di Sommariva telefonando ai numeri indicati sulla locandina diffusa in paese.

Ad annunciarlo il vicesindaco Marco Pedussia, l'assessore al commercio Cinzia Spagnolo e l'assessore alla viabilità Giorgio Gristina.

"Riteniamo sia un servizio molto utile, non solo per chi abita in frazione - commenta l'assessore Spagnolo - ma anche per chi abita in periferia e deve recarsi in centro paese. Inoltre é anche un servizio volto ad incentivare il commercio sommarivese. Cogliamo l'occasione per ringraziare tutte le persone che non solo ora, ma da tempo, si rendono disponibili ad effettuare il servizio di trasporto".