Volley femminile A1: Bosca S.Bernardo Cuneo, tra un mese a Monza scatta la stagione 20\21

Si avvicina il momento dell'esordio nella stagione 20\21 della Bosca S.Bernardo Cuneo.

La squadra di Pistola disputerà, come le altre formazioni (ad eccezione di Conegliano, già qualificata alla Final Four e Busto Arsizio che giocherà direttamente i quarti), gli ottavi di finale della Supercoppa Italiana.

Formula nuova per la manifestazione, che si svolgerà nell'ultimo weekend di agosto.

Cuneo sarà di scena all’Arena di Monza contro le padrone di casa della Saugella Monza dell’ex Lise Van Hecke. La vincente tra Cuneo e Monza sfiderà la vincente del confronto tra Scandicci e Brescia nei quarti di finale in programma l’1 e il 2 settembre.

Nel frattempo va terminando la seconda settimana di preparazione (sabato 1 seduta di pesi presso la palestra 4FIT – Sport & Fitness), dedicata al lavoro fisico presso lo Stadio del Nuoto di Cuneo.

Venerdì 31 luglio le ‘gatte’ hanno consegnato allo staff del CSR (nella persona del coordinatore di vasca Cristiano Cantamessa) una maglia da allenamento autografata a titolo di ringraziamento per l’ottima accoglienza riservata durante le sessioni in acqua.

Come spiega l'ufficio stampa societario "se la seconda settimana di lavoro ha visto le biancorosse impegnate per la prima volta nel fondamentale dell’attacco, a partire da lunedì 3 agosto ci sarà un’ulteriore intensificazione dei carichi di lavoro in vista dei primi allenamenti congiunti in programma a metà mese."