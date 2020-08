Ad Alba “Dehors sotto le stelle”: momenti gourmet e aperitivi nei bar e ristoranti del centro storico

Assaporare sfiziosi aperitivi o deliziose cene a lume di candela, nell'atmosfera ovattata di una città turistica pronta a esprimere come sempre la migliore accoglienza, è la proposta nata dalla sinergia instaurata tra Comune di Alba, Associazione Commercianti Albesi e Alba Sotto le Torri-Commercianti Centro Storico per le serate di venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 agosto.



L'idea è nata per consentire ai pubblici esercizi del centro storico di Alba di essere co-protagonisti dei concerti e delle iniziative organizzate dal Borgo San Lorenzo per i festeggiamenti patronali.



Nelle stesse date, avranno luogo i primi tre appuntamenti della rassegna “Grazie!”, che il Festival Collisioni ha voluto portare ad Alba su idea di Banca d’Alba e in collaborazione col Comune, a ringraziamento di tutti i lavoratori che durante il lockdown si sono spesi oltre i limiti del proprio dovere.

Le serate si svolgeranno nell'area spettacolo di piazza Cagnasso e saranno a ingresso libero. Venerdì 7 sarà ospite l'illusionista Arturo Brachetti, sabato 8 il rapper J-Ax, domenica 9 il cantante Francesco Gabbani (il programma completo, info e prenotazioni su www.comune.alba.cn.it).



L'invito a organizzare piacevoli momenti gourmet e aperitivi a tema è stato rivolto a tutti i i bar e ristoranti del centro storico di Alba, che potranno sbizzarrirsi con creatività sia sotto l'aspetto enogastronomico, sia nell'allestimento del propri dehors. A questo scopo, il Comune di Alba fornirà particolari lanterne dotate di un codice Qr che, una volta scansionato con lo smartphone, consentirà la lettura in tempo reale delle varie iniziative in programma per l'estate e l'autunno nella città di Alba.



I locali potranno organizzare propri momenti musicali per completare l'offerta dell'intrattenimento nel contesto di un centro storico che riscopre la voglia di incontro, convivialità e spensieratezza, pur nel rispetto di tutte le norme di sicurezza anti-Covid19.



«Il desiderio delle persone di tornare a incontrarsi, pur con la prudenza dovuta, è legittimo e comprensibile – commenta il direttore Aca Fabrizio Pace -. Pertanto, l'A.C.A. favorisce con piacere l'organizzazione di momenti di convivialità, che costituiscono anche un segnale positivo per la ripresa delle attività».



«La Città di Alba sta portando avanti un grande impegno sia sull’asse della promozione turistica che su quello degli eventi - commenta l’assessore al Turismo ed Eventi, Emanuele Bolla -. Invitiamo tutti a partecipare a “Dehor sotto le stelle”, aspettando la notte di San Lorenzo in un ambiente affascinante come quello del centro storico decorato con luci in assoluta sicurezza».