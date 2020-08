Inaugurata a Centallo la sede operativa volontari Anfi Cuneo e Nucleo Cinofili (Foto)

È stata inaugurata questa mattina, sabato 1° agosto, la sede operativa volontari Anfi Cuneo e Nucleo Cinofili a Centallo, via Mellea, regione Casale.

Erano presenti all'inaugurazione: l'assessore Luca Serale in rappresentanza del comune di Cuneo, il sindaco di Centallo Giuseppe Chiavassa, il capitano Isabella Mancini in rappresentanza del comando provinciale della Guardia di Finanza di Cuneo, la dirigente Rancurello in rappresentanza della Prefettura, il comandante della stazione dei carabinieri di Centallo in rappresentanza del comando provinciale Carabinieri e Don Andrea Ciarta parroco di Centallo.

Nel corso della mattinata si sono svolte dimostrazioni con cani e conduttori del Nucleo Cinofili.

La sezione Cuneese dell'associazione nazionale finanzieri d'Italia può contare su un gruppo di 43 volontari, 14 cani operativi in superficie e 7 in catastrofe.

I Cinofili svolgono servizi che richiedono uno specifico addestramento iniziale rivolto al cane e al conduttore.

I settori di impiego sono tantissimi: ricerca e soccorso in superficie o sotto macerie, ricerca persone scomparse, salvamento in acqua, pet therapy, soccorso in situazioni di calamità e in tutti gli interventi in cui la loro presenza venga ritenuta di valido supporto.

Sono discipline che impegnano cane e conduttore in percorsi di "agilità" o di "lavoro" con una formazione specifica per gli interventi in montagna.

Il presidente Anfi Cuneo, Mario Di Vico: "Il mio pensiero di ringraziamento va a tutti i partecipanti dell’inaugurazione della costituente associazione Volontari Anfi Cuneo.

Grazie alle rappresentanze Civili, Militari, Religiose e volontari, perché hanno reso questo giorno ancora più bello e prezioso.

Noi vogliamo portare nel nostro cuore e nella mente il segreto più profondo della vita: dare senza ricevere".