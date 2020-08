Anche Sommariva del Bosco è “Covid free”: “Grazie a chi ha collaborato per affrontare il periodo di emergenza”

Sommariva del Bosco è un comune "Covid-free".

A confermarcelo, il vicesindaco Marco Pedussia: tutti i cittadini che erano stati in passato positivi sono guariti e non ci sono al momento nuovi casi.

Il "grazie" dell’Amministrazione comunale va dunque a chi, professionalmente o a titolo di volontariato, ha collaborato per affrontare il periodo di emergenza.

"Grazie e complimenti - dice Pedussia - in particolare al dottor Bernardino Borri, presidente della casa di riposo, che già da qualche tempo ha ottenuto una struttura libera dal virus.

Le forze, economiche e tecniche, sono ora concentrate sulla riapertura delle scuole - aggiunge il vicesindaco - insieme agli assessori Giorgio Gristina e Cinzia Spagnolo e grazie alla consulenza di esperti per garantire agli allievi la ripresa delle lezioni in sicurezza con il consueto orario e per cinque giorni alla settimana.

Un ringraziamento va ai padri Giuseppini e in particolare a don Franco che hanno permesso di collocare i seggi elettorali presso i locali della scuola agraria, lasciando così libere le scuole per il normale svolgimento delle lezioni".

A proposito di scuola, il vice sindaco rivolge "un complimento a tutti i bambini e i ragazzi che hanno terminato quest’anno un ciclo di studi: le elementari, le medie, le superiori e a coloro che si sono laureati.

È stato un anno scolastico molto travagliato per cui il traguardo raggiunto è il risultato di grande impegno e dedizione, anche da parte degli insegnanti".

Insieme all’assessore Micaela Fazion e al consigliere Nicola Galdi, Pedussia, ha voluto ancora aggiungere che è terminata intanto l'estate ragazzi, con ottimo successo soprattutto per quanto riguarda la socialità ritrovata dai nostri ragazzi.

Sono ormai quasi ultimati, grazie ai consiglieri Stefano Gallo, Fabrizio Vanni e Domenico Bogetti, i lavori per la realizzazione del percorso sportivo presso il parco del Bersaglio, che consentirà a tutti i Sommarivesi di utilizzare una bella area naturale, particolarmente utile e piacevole nel periodo estivo.

"Ai miei concittadini - conclude Pedussia - auguro buone vacanze, sempre nel rispetto delle norme per non vanificare gli sforzi di questi mesi".

Il capogruppo Giorgio Gristina, a margine, ha voluto ringraziare il vicesindaco per il comunicato diramato alla popolazione, "chiaro e perfettamente in sintonia con il pensiero di tutta l’Amministrazione comunale".