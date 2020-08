Comitiva in difficoltà dopo una grandinata sui sentieri di Palanfrè: individuata dai Vigili del fuoco, verrà recuperata con l’elicottero Drago

I Vigili del fuoco sono impegnati in un’operazione di recupero di una comitiva di 9 persone, bloccata sul sentiero che va da Trinità di Entracque a Palanfrè.

La richiesta di soccorso è giunta al Numero unico per le emergenze 112. La centrale operativa dei Vigili del fuoco ha inviato sul posto una squadra SAF, speleo alpino fluviale, e l’elicottero Drago del reparto volo di Torino, che stava rientrando da un precedente intervento.

La comitiva, nella quale vi sono anche due bambini, ha lanciato l’allarme dopo esser stata colta da una grandinata.

L’elicottero dei Vigili del fuoco, dall’alto, ha individuato il gruppo di persone, verricellando sul posto due operatori SAF. Il mezzo aereo, poi, ha fatto rientro a Torino, per rifornimento carburante. Non appena sarà nuovamente operativo tornerà in quota, per il trasporto in luogo sicuro della comitiva.

Come concordato con il nucleo SAF, i 9 verranno elitrasportati nella zona delle piscine di Entracque.