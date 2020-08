Doppio intervento dell'elisoccorso in Valle Gesso: recuperato un 80enne ferito dopo una caduta e due persone bloccate in parete

Doppio intervento dell'elisoccorso del 118 in Valle Gesso, quest'oggi (sabato) con il supporto dei tecnici del Soccorso alpino di Cuneo.

Alle 14.30 la prima richiesta di soccorso, dal Colle del Mercantour, dove un escursionista ottantenne ha riportato politraumi a seguito di una caduta. Recuperato e stabilizzato nella piazzola di Terme, è poi stato trasportato al Santa Croce di Cuneo.

Verso le 18.30, invece, nuovo allarme, lanciato dal rifugio Remondino, per due alpinisti rimasti bloccati durante la discesa in corda doppia della via "Lupo Alberto", alla Nasta. I due sono stati colti da un temporale, rimanendo in difficoltà.

Recuperati in parete, sono stati trasportati illesi a Terme, da dove sono stati accompagnati dai tecnici del Soccorso alpino a recuperare l'auto.