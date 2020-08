Tassa Rifiuti: l’amministrazione Panero approva gli Sconti per famiglie e attività

Riduzione del 40% per i cittadini verzuolesi più deboli e sconti per le attività economiche e produttive. È la decisione dell’Amministrazione di Verzuolo guidata dal Sindaco GianCarlo Panero in merito alle aliquote Tari 2020. Obiettivo aiutare famiglie e lavoratori in difficoltà a causa della pandemia da Coronavirus.

«Un atto dovuto per dimostrare la nostra vicinanza a cittadini e attività – dichiara il Sindaco -. L’attesa, necessaria per prendere le giuste decisioni in coerenza con la normativa nazionale, pensiamo sia stata ripagata».

Nel Consiglio comunale del 27 luglio è stato approvato il nuovo Regolamento indispensabile per l’applicazione delle agevolazioni. All’art. 23 è stata approvata la riduzione del 40% della tassa rifiuti alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- abitazioni e relative pertinenze utilizzate da nuclei familiari che siano in possesso di un ISEE inferiore o pari ad € 12.000,00, in corso di validità e che nessuno dei componenti del nucleo famigliare risulti proprietario o titolare di diritto di uso, usufrutto o altro diritto reale su beni immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni, esclusi i terreni ricadenti in zone montane e collinari che non producono reddito), anche pro quota, diversi dall’abitazione in oggetto e relative pertinenze.

All’art. 39 sono state approvate le disposizioni per l’anno 2020 in relazione all’emergenza conseguente alla pandemia da Covid 19:

- è stata stabilita una riduzione della tassa dovuta dalle attività economiche e produttive totalmente chiuse per tutto il periodo di sospensione dell’attività.