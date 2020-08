A Paesana la seconda donazione di sangue del 2020 con il gruppo Adas-Fidas

Domani, domenica 2 agosto, dalle ore 8 alle ore 11, presso la scuola materna di Paesana (in Via Reynaud 13) il gruppo Adas-Fidas di Paesana organizza, con la Banca del Sangue di Torino, il secondo prelievo di sangue dell’anno 2020.

Si tratta di una donazione molto importante, che comporta un livello di attenzione più elevato legato alla gestione dell’emergenza epidemiologica, e che si svolgerà seguendo alcune raccomandazioni.

I donatori con sintomi associabili a infezioni respiratorie, come ad esempio raffreddore, non potranno effettuare l’accesso presso i locali della donazione. Così come per chi ha una temperatura corporea superiore a 37,5 gradi, o ancora chi è venuto in contatto con persone positivi al Covid-19.

Inoltre, nella fase di accoglienza, i donatori dovranno presentarsi muniti di mascherina, igienizzare le mani, mantenere la distanza di sicurezza di un metro, seguire le indicazioni con il nuovo ingresso ed il percorso unidirezionale, in modo da evitare il più possibile assembramenti e incroci fra le persone.

La donazione rispetterà ovviamente tutte le specifiche relative alla pulizia dei locali.

“Le richieste di sangue da parte degli ospedali – spiegano dall’Adas-Fidas – sono tornate ad aumentare, pertanto si invitano calorosamente tutti i donatori in buona salute a donare: chiediamo a tutti uno sforzo di collaborazione affinché i soci comunichino al capogruppo l’intenzione di partecipare, e concordare un orario di massima per il prelievo, evitando quindi la possibilità di code ed assembramenti”.

Per informazioni sulla donazione di Paesana e sulla donazione in generale presso gli altri Gruppi dell’Adas, si può contattare il capogruppo Marco Miolano, visitare il sito http://adas-saluzzo.it/, oppure la pagina Facebook del gruppo Adas Paesana.

“Per tutti questi eventi – commenta il capogruppo - un sentito grazie ai componenti del direttivo, al Comune di Paesana ed alla dirigente scolastica per l’utilizzo dei locali. Ed un grazie, ovviamente, a tutti i donatori”.