Veicoli storici, c'è la deroga alle limitazioni di circolazione: "Si tutela un settore che è un patrimonio storico"

Una deroga alle leggi regionali vigenti in merito alle limitazioni di circolazione al fine di valorizzare i veicoli di interesse storico e collezionistico in Piemonte. L’ha approvata oggi la Giunta regionale del Piemonte su proposta dell’assessore all’Ambiente, Matteo Marnati .

Gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico in Piemonte – si legge nella norma approvata dalla Giunta - in possesso del certificato di rilevanza storica previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e con il riconoscimento di storicità sulla carta di circolazione, se con anzianità di immatricolazione superiore ai quaranta anni – di norma usati saltuariamente - sono esclusi dai provvedimenti di limitazione alla circolazione. Gli stessi veicoli, con anzianità di immatricolazione compresa tra venti e trentanove anni, sono esclusi dai provvedimenti di limitazione alla circolazione nei giorni festivi e prefestivi.

In sostanza, le auto storiche certificate con anzianità dai 20 ai 39 anni potranno circolare solo nei festivi e prefestivi mentre dai 40 in su, potranno farlo sette giorni su sette. Queste esclusioni non si applicano ai veicoli per uso professionale, utilizzati nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.