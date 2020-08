Bra, fallito l’assalto di Simona Di Dio Martello al titolo mondiale ISKA di K1 (48 kg) in palio a Ponferrada sabato 1° agosto

Niente festa per Simona Di Dio Martello che sabato 1°agosto sul ring di Ponferrada, in Spagna, ha provato a portare a casa il titolo mondiale ISKA di K1 (48 kg).

La 24enne atleta braidese ha ceduto in 5 round combattutissimi alla tre volte iridata Cristina Morales, che si conferma così campionessa mondiale PRO nella specialità.

“Mi fa un immenso piacere ed onore aver potuto rappresentare la nostra città ed il nostro Paese, volevo la vittoria più che mai, ho usato la testa fino alla fine e ho messo il cuore sul quel ring!! Non posso che essere soddisfatta e orgogliosa del lavoro svolto insieme al mio allenatore con cui mi sono allenata e preparata in 5 settimane” così la campionessa braidese sull’incontro disputato.

In tanti sui social hanno vissuto le emozioni del ring con Simona e questo per lei è già un successo: “È stata dura, dall’inizio alla fine e ritengo di aver vinto! Ma ‘no pasa nada’ (non succede niente) come si suol dire qui, la cosa importante è dare il massimo sempre senza mai mollare”. L’orgoglio dei tifosi braidesi è grande non solo per l’abilità sportiva della concittadina, ma anche per la maturità che dimostra nelle parole.

Cenni di cronaca. L’evento si è tenuto all’aperto nella struttura del Bierzo Gymnasium davanti ad una platea circoscritta a 400 spettatori. La specialità K1 è uno sport da combattimento, che unisce le tecniche della Muay Thai, della Kickboxing e la boxe tradizionale. Le tecniche del K1 si basano su calci alti e bassi, colpi di ginocchio, pugni e movimenti difensivi. I calci e le ginocchiate sono consentiti alle gambe, al tronco ed alla testa, così come le tecniche di boxe tradizionale. La fase di corpo a corpo si chiama clinch, dura 5 secondi e si possono apportare le ginocchiate.

Era la prima volta che Simona Di Dio Martello gareggiava per il titolo mondiale professionisti ISKA nei 48 kg e, vista la verde età e la determinazione, ci saranno sicuramente altre occasioni per scrivere il suo nome nel palmares ISKA, uno dei circuiti più importanti al mondo, come ci spiega: “Sono ancora emozionata per il match, per me questo è un trampolino di lancio oltre che un traguardo”.

A seguire la giovane campionessa, già medaglia d’oro al K1-open World Amateur Championships di Milano nel 2019, ci saranno sempre il maestro Alessandro Defenu del team X1 Boxing Bra e tutta una città che, grazie a lei ha imparato a conoscere uno sport nuovo ed avvincente.

Il prossimo capitolo della rivincita dell’indomabile fighter braidese è già nel mirino. (Silvia Gullino)