Successo per l’Estate bimbi di Pollenzo: un’iniziativa all’insegna della sicurezza

Si è concluso il 31 di luglio, con un bilancio nettamente positivo, l’Estate Bimbi svoltosi a Pollenzo, organizzato dall’Associazione Gruppo Narrazioni presso l’oratorio Beato Amedeo di Savoia della chiesa di San Vittore Martire.

Un’iniziativa all’insegna della sicurezza, in cui gli iscritti (bambini dai 3 agli 11 anni di età) hanno potuto giocare, divertirsi e socializzare nel pieno rispetto delle linee guida anti-covid emanate dallo Stato e dalla Regione Piemonte, permettendo anche alle famiglie di ritornare ad una condizione di semi-normalità dopo la lunga chiusura dovuta al Coronavirus, a causa della quale i bambini sono rimasti per lungo tempo esclusi da attività scolastiche e ricreative, con grande fatica e disagio non soltanto da parte loro ma anche da parte dei genitori (soprattutto di quelli lavoratori).

Nel corso di queste sei intense settimane I bimbi hanno partecipato a tutte le attività con grande entusiasmo: dai giochi all’aperto, ai laboratori creativi, agli esperimenti scientifici, alle caccie al tesoro, alle passeggiate, ai bagni in piscina, ai momenti di baby dance, fino ad arrivare alle giornate interamente dedicate al cinema. Non sono mancati neanche i momenti di studio, in cui i ragazzi hanno potuto portarsi avanti con lo svolgimento dei compiti delle vacanze grazie al supporto di operatrici qualificate.

Tutti, partecipanti, genitori e staff, hanno mantenuto un comportamento responsabile e hanno rispettato le regole imposte dalla Regione: distanziamento fisico, uso delle mascherine e corretta igiene delle mani. Sono stati evitati gli assembramenti grazie ad entrate ed uscite scaglionate. Ogni mattina è stato effettuato il triage con controllo della temperatura corporea e di eventuali sintomi respiratori. Particolare attenzione è stata dedicata agli aspetti di pulizia dei locali utilizzati dai bambini, i quali venivano più volte puliti e disinfettati nel corso della giornata.

I ragazzi hanno anche ricevuto in dono dei coloratissimi copri-mascherina realizzati a mano, libri e giocattoli offerti dall’Associazione Gruppo Narrazioni e da alcune generose operatrici.

In conclusione, si è trattato di un’esperienza sicuramente diversa da quella degli anni scorsi, ma efficace dal punto di vista della socializzazione e del divertimento.

I membri del direttivo dell’Associazione desiderano rivolgere un sentito ringraziamento a Don Mauro Molinaris, parroco di Pollenzo, che ha concesso all’Associazione l’utilizzo dei locali dell’oratorio, alle piscine Acqua & Company di Bra, che hanno accolto i ragazzi in piena sicurezza ed efficienza nelle giornate dedicate al divertimento in piscina, alle autolinee SAC, che hanno permesso di organizzare gli spostamenti dei ragazzi nel rispetto delle norme anti-covid, allo Studio Tecnico Gallo Lorenzo di Sommariva del Bosco e all’Avvocato Perrotta Orsolina per aver contribuito alla realizzazione di questo progetto.