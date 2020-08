Luca Rosa, dell’ASD Alba Bra Langhe Roero, 11esimo alla cronometro di Castello: “Segnale decisamente positivo”

Luca Rosa, ciclista portacolori dell’ASD Alba Bra Langhe Roero, è il miglior cuneese e piemontese della cronometro, valevole per il titolo di campione italiano, svoltasi a Città di Castello.

Qui, l’atleta di Corneliano ha dovuto purtroppo gareggiare sotto un forte acquazzone, chiudendo in 11esima posizione nella categoria Allievi maschi, ma è notevole il rammarico per quello che poteva essere un risultato ben superiore.

“Sapevamo di avere una buona preparazione, ma non era certo la nostra specialità: Luca e tutta la squadra comunque si sono comportati splendidamente e oggi questo risultato possiamo dire che possa andarci anche un po' stretto” commenta la Dirigenza dell’ASD Alba Bra.

Subito dopo Rosa, anche lui 2004, Mattio Pietro, della Vigor Cycling Team. E poco dopo ancora Bernetti, della Esperia Piasco.

“Eravamo preparati – continua il commento della Dirigenza ASD Alba Bra – ma sapevamo che saremmo andati a sbattere contro dei mostri sacri che preparano questi atleti in maniera esemplare.

Quindi per noi era sì un evento importante, ma di certo non nelle priorità in quanto non una nostra specialità. Alla luce però del risultato ottenuto veramente la cosa comincia a andarci stretta.

Ma il segnale è decisamente positivo, e quindi siamo felici di avere intrapreso però questi ragazzi e soprattutto con questi ragazzi la strada giusta per una preparazione di livello”.