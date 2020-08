A Busca un weekend di sfide con le Suzuki Swift Sport Hybrid

Da giovedì 30 luglio e fino ad oggi, domenica 2 agosto, il Circuito Internazionale di Busca ospiterà l'ultima selezione regionale con aspiranti piloti e navigatori che potranno sfidarsi a bordo delle Suzuki Swift Sport Hybrid gommate Toyo.

I vincitori avranno l'opportunità di correre come piloti e navigatori ufficiali in gare valide per i Campionati o i Trofei titolati Aci Sport.

Siamo ormai giunti alla settima edizione, con un record di presenze: gli organizzatori parlano di oltre 10.000 iscritti nelle varie selezioni regionali prima di dar vita alla Semifinale e alla Finale previste a settembre 2020.

Alessia Garelli ci precisa che “la nuova Swift Sport Hybrid è il mezzo ideale per far emergere il talento e la passione di questi aspiranti piloti; in più è un esempio di come l'autentica sportività possa associarsi al rispetto dell'ambiente.

Suzuki è Hybrid con una gamma completa di veicoli ibridi: SWIFT, IGNIS, VITARA e S-CROSS, disponibili sempre anche con tecnologia 4x4 ALLGRIP”.

Con 129 CV e 235 Nm di coppia, la Sport Hybrid può fare affidamento sulla spinta extra dell’unità elettrica che da sola sviluppa 13 CV: il tutto su appena 1.020kg. Questa combinazione le permette di uscire velocemente dalle curve strette e in tutte le situazioni di rilancio. Da ricordare che il presente modello è un mild hybrid, pertanto non è mai da ricaricare.

Per maggiori informazioni consultare il sito https://www.garelliautomobili.it/

Le Concessionarie Garelli Automobili si trovano a:

• Borgo San Dalmazzo, in via Cuneo, 127 (tel. 0171.261609)

• Mondovì, in via Torino, 70 (tel. 0174.46106)

• Saluzzo, in via Savigliano, 24 (tel. 0175.249109).