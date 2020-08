FEA’S: il tuo locale nel verde di viale Angeli

"Le prime due settimane di attività sono state decisamente positive, molte persone che lavorano in Cuneo sono venute a conoscere la nostra colazione e il pranzo. Il pomeriggio e la serata è state frequentate principalmente da giovani e gruppi di amici che hanno scelto il nostro locale per un aperitivo immerse nel verde di Viale Angeli.

Ci ha fatto particolarmente piacere vedere persone non più giovanissime che attendevano l’apertura per poter trascorrere un po’ di tempo con i loro coetanei per un caffè, un gelato o un the pomeridiano!" ci racconta Enzo, con entusiasmo e positività.

FEA’S offre ai propri clienti una colazione sana con prodotti artigianali e freschi.

Date le alte temperature di questi giorni, la pausa pranzo è stata arricchita con fresche insalate, ma troviamo anche panini o antipasti, primi, secondi, prodotti in cucina, prediligendo le ottime materie prime a km0 che la provincia di Cuneo offre.

Per la sera viene proposto uno sfizioso aperitivo accompagnato da una selezione di ottimi vini e una vasta scelta di cocktail, mentre, con prenotazione in anticipo, si può organizzare anche un apericena.

Per gli amanti del buon gelato, grazie alla collaborazione con il Gelapajo, c’è la possibilità di rallegrare il palato con coni o coppette d’asporto ma anche con artistiche coppe gelato in vetro.

Durante il mese di agosto FEA’S è aperto il lunedì, mercoledì e giovedì con orario continuato dalle 8 alle 22; sabato e domenica dalle ore 8 alle ore 23. Martedì giorno di chiusura.

Per informazioni e prenotazioni, chiamare 324 848 1837 o scrivere una e-mail a info@feasgourmet.it

Facebook https://www.facebook.com/feas.cuneo

Instagram https://www.instagram.com/feas.cn/?hl=it