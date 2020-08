Con il Parco del Monviso escursioni per le famiglie con bambini

A partire da sabato 8 agosto il Parco del Monviso affianca ulteriori proposte escursionistiche a quelle già in calendario per il mese.

Si tratta di un calendario di attività ludico-didattiche appositamente studiate per le famiglie con bambini: appuntamenti al sabato con partenza dal Centro visita Alevè di Casteldelfino.

Attraverso giochi e qualche indovinello, gli accompagnatori naturalistici dell’Associazione Vesulus porteranno i bambini a scoprire la natura, la montagna e i suoi abitanti in modo divertente e inconsueto.

IL CALENDARIO DI ATTIVITA'



Da sabato 8 agosto a sabato 29 agosto: escursioni per famiglie nei dintorni di Casteldelfino. Escursioni gratuite con attività ludico-didattiche appositamente studiate per un pubblico di famiglie con bambini: un modo divertente per scoprire la natura, la montagna e i suoi abitanti.

Sabato 8: Rolling stones. Escursione notturna (ore 21-22.30) alla ricerca del misterioso bunker rotolato giù dalla montagna.

Sabato 15: "A bagno!" Escursione pomeridiana (ore 14.30-17.30) per conoscere le strane abitudini delle creature acquatiche.

Sabato 22: "Microminimondo". Escursione pomeridiana (ore 14.30-17.30) alla ricerca di esseri piccoli, piccolissimi, praticamente microscopici!

Sabato 29: "Cornuto a chi?!". Escursione pomeridiana (ore 14.30-17.30): cervi, caprioli, camosci e stambecchi si raccontano.

Alcuni dati tecnici: itinerari adatti a tutti; luogo di ritrovo Casteldelfino, Centro visita Alevè, via Roma 26. Abbigliamento e attrezzatura consigliata: scarponi o scarpe da trekking, abbigliamento adatto a condizioni meteo variabili (pile, giacca a vento, berretto), borraccia, bastoncini (facoltativi), occhiali da sole e crema solare.

Quota di partecipazione: gratuita. Prenotazioni: entro le ore 12 del giorno di svolgimento al 339.6908179 o via mail a vesulus@gmail.com