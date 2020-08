Prima domenica di agosto tra spettacoli, musica, escursioni, e iniziative culturali: ecco cosa puoi fare oggi in Granda

Per salvaguardare la nostra salute e quella degli organizzatori, eventi, concerti e spettacoli sono regolati secondo le norme e le Linee guida della Regione Piemonte in vigore per prevenire il contagio da Coronavirus.

A Cortemilia, dal primo al 30 agosto, propone un itinerario che traccia il perimetro di un museo diffuso: arte, architettura e storia s’incontrano nei giardini privati, nei palazzi storici e nelle botteghe in una ventina di esposizioni con opere di artisti nazionali e internazionali. L’itinerario culturale sarà visitabile dal venerdì alla domenica, dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 19.30. Oggi, domenica 2 agosto partiranno gli aperitivi culturali: alle 18, nel palazzo della Pretura, Giovanni Gobbi e il direttore del sito Unesco, Roberto Cerrato, parleranno di Angelo Ruga e dell’arte come cura del paesaggio. Info: www.comunecortemilia.it

Il Comune di Santo Stefano Belbo partecipa quest’anno alla manifestazione Calici di stelle. L’evento si terrà nella frazione di Camo, oggi, domenica 2 agosto a partire dalle 19, con la passeggiata lungo le vie del museo a cielo aperto e al bricco delle allodole: un percorso enogastronomico con tris di antipasti, un primo e un dolce, oltre alla degustazione di Moscato d’Asti nel giardino dell’arte e l’accompagnamento musicale dei Basso profilo. Durante la serata si potranno osservare le stelle con un telescopio messo a disposizione dall’Osservatorio di Torino e visitare il Museo del riciclo presso il palazzo municipale. L’evento si terrà nel rispetto delle norme per il contenimento del Covid-19; è obbligatoria la prenotazione ai numeri: 0141-84.18.20 oppure 334-98.11.570. Il costo è di 20 euro, vini esclusi. Info: www.facebook.com/Comune-di-Santo-Stefano-Belbo

A Barbaresco, per la festa patronale di san Donato, si terrà la festa in piazza, che si svolgerà da fino a martedì 4 agosto. Oggi, domenica 2, alle 20, in piazza, ci sarà la cena con i Dik Dik, seguita alle ore 22 dal concerto dello storico gruppo musicale. La manifestazione si svolgerà rispettando le normative anti Covid-19.

A Barolo, fino al 1° novembre con la mostra “Impressionisti. Segni e disegni”

saranno esposte 62 opere di alcuni dei più grandi maestri impressionisti, tra rari disegni, pastelli, acquerelli e opere grafiche. Da Corot a Monet, da Renoir a Cezanne, senza tralasciare Degas, De Nittis, Pissarro, Signac, Sisley e moltissimi altri, noti e meno noti, tutti artisti che hanno partecipato alle otto mostre ufficiali dell’impressionismo tenutesi a Parigi a partire dalla prima, inaugurata nel 1874, presso lo studio del fotografo Nadar. Al fianco di questa straordinaria mostra, anche la mostra “Sculture nella città”, organizzata dal Comune di Barolo con la collaborazione dell’Ambasciata del Messico e di Diffusione Italia e con la collaborazione della locale Pro loco. Info: www.comune.barolo.cn.it

A Cherasco oggi, domenica 2 agosto ultima apertura del Museo della magia prima della pausa estiva, con visite pomeridiane dalle ore 14.30 alle 18.30 e possibilità di assistere a uno spettacolo. Info: www.comune.cherasco.cn.it

Prosegue la settima edizione del Roero Music Fest, festival internazionale di musica del Roero che conferma di essere il grande cartellone estivo del territorio piemontese, ospitando all’interno del programma la rassegna Guarene Musica.

Oggi, domenica 2 agosto, alle 21 a Guarene (in caso di maltempo si terrà alla chiesa della SS. Annunziata) è in programma Braxophone con il concerto “Dal Dixiland a New Orleans, i suoni dello swing nelle colline del Roero”. Per la partecipazione è consigliata la prenotazione scrivendo a milleunanota.alba@libero.it oppure inviando un messaggio whatsapp al 3347867028. Si prega il pubblico di partecipare munendosi di mascherina. Info: www.roeromusicfest.com

Il festival Suoni dalle colline di Langhe e Roero prosegue oggi, domenica 2 agosto appuntamento alle 17 presso il teatro della pietra a Bergolo con “Cinema e capolavori”; Giuseppe Nova flauto, Sang Eun Kim soprano e i solisti dell’Orchestra Classica di Alessandria. Ingresso gratuito con prenotazione on line. Info: 0173.362408; www.albamusicfestival.com

Nel sottotetto del santuario della Madonna dei boschi, situato nel Comune di Vezza d’Alba, tra i vitigni di Valmaggiore, si cela un prezioso affresco tardogotico raffigurante l’Annunciazione. L’opera, di origine ancora ignota, commissionata dalla famiglia dei Roero, sarà visitabile oggi, domenica 2 agosto, dalle 10 alle 18. La scena sacra è rappresentata con un’iconografia che si distingue dai classici canoni del tempo. In particolare, spiccano tre elementi: la presenza di un profeta, probabilmente Isaia; l’immagine di Dio che invia una colomba al centro dell’affresco; la corona del rosario in mano alla Vergine. Info: www.facebook.com/sentierideifrescanti

Oggi, domenica 2 agosto dalle 10 alle 16 ci sarà la prima caccia al tesoro gratuita per bambini nel parco forestale del Roero a Sommariva Perno. Durante la giornata si terranno dimostrazioni di accensione del fuoco con metodi antichi e suggerimenti su tecniche di sopravvivenza. Carrucole, ponti tibetani, arrampicata su un albero (tutto in formato baby) sono alcune delle strutture che saranno montate in un'area specifica del Parco forestale del Roero a Sommariva Perno per fare divertire i bambini dai 6 a 15anni in occasione della prima caccia al tesoro Adventure Discovery sotto la supervisione di istruttori qualificati. Alle 14 al via la caccia al tesoro con alcune prove speciali, nelle quali si richiede la presenza di un adulto. Info: www.discoveryway.it o infodiscoveryway@gmail.com oppure telefonare al numero 392.1386255.

A Saluzzo la Fondazione Amleto Bertoni, in collaborazione con Ur-Ca Casa laboratorio, organizza per oggi, domenica 2 agosto, “La visita sinoira”: visite guidate alla città alta passeggiando sotto le stelle tra i sapori delle Terre del Monviso. Appuntamento alle 16 presso la Bottega Tastè bistrot, salita al Castello. Info: 0175.43527; 346.9499587 www.fondazionebertoni.it e www.facebook.com/tastebistrot

A Paesana è stata inaugurata "Paesana Art Expo 2020", collettiva multidisciplinare di arte contemporanea, che si terrà fino al 29 di agosto nella sala polifunzionale di via Roma. Quest'anno ospiterà 20 artisti tra pittori, scultori e videoartisti, provenienti dal Piemonte e dalla Liguria. Per preservare la salute di tutti, l'ingresso sarà scaglionato e all'interno sarà obbligatorio l'utilizzo della mascherina. Giorni e orari di apertura: da martedì a domenica dalle 15 alle 22. Lunedì chiuso. Ingresso libero. Info: www.facebook.com/PaesanaArtExpo

Ha riaperto i battenti alla sua clientela la seggiovia biposto “Monviso” di Crissolo, che dal paese trasborda tutti ai piedi delle piste da sci della stazione invernale. Il calendario delle aperture estiva dell’impianto prevede che funzioni, dalle 8 alle 17 dal 1 al 25 agosto ininterrottamente tutti i giorni e sabato 5 e domenica 6 settembre. Parallelamente tornerà a servire le sue goloserie il rifugio “Aquila Nera”, l’accogliente posto-ristoro che sorge proprio nei pressi della stazione d’arrivo della seggiovia: funzionerà come bar e ristorante, con servizio self-service. Info e prenotazioni: 0175-94907. Sempre a Crissolo da ricordare che il servizio di collegamento con navetta\bus Crissolo- Pian del Re è attivo. Info: www.comune.crissolo.cn.it

Prosegue Occit'amo con gli appuntamenti di questa domenica: oggi, a Bellino, presso il rifugio Belezet è previsto un concerto all’alba (dalle 6.30 alle 8.30) con “Duea”, due violiniste che proporranno un repertorio tradizionale, attraverso arrangiamenti originali. Alle 10 alla Locanda Enventoour si terrà il laboratorio “Profumo delle erbe officinali- le essenze del territorio”, prenotazione obbligatoria. A seguire pranzo a base di erbe con menu a € 25. Info: 0175956422 - 338/2461123.

Sempre a Bellino, nel Parco Giochi Peira Chastel, dalle 15 alle 17 Robert Mattà in duo. Per prenotare gli eventi registrarsi sul sito www.occitamo.it e seguire tutte le indicazioni.

Dalle 10 alle 12 a Pontechianale presso la cembreta dell’Alevè, la più grande delle Alpi ci sarà una visita teatralizzata per famiglie con bambini, con breve passeggiata naturalistica. Attività gratuita con prenotazione obbligatoria in collaborazione con il Progetto Interreg Alcotra n. 1806 Pluf!; sono necessari abbigliamento da trekking, scarpe comode e pranzo al sacco. Info e prenotazioni: 320.0616965.

A Sampeyre oggi, domenica 2 agosto, è in programma il mercatino di artigianato e di antiquariato da mattino a sera. La giornata, dalle 10 alle 18, sarà allietata nelle strade e piazze del Capoluogo dal Gruppo folkloristico musicale "Prismabanda”. Vedi il programma dell’estate a Sampeyre sul sito del Comune: www.comune.sampeyre.cn.it

A Busca, oggi dalle 14.30 alle 18.30, è aperto al pubblico gratuitamente, il “parco museo dell’Ingenio”, gestito dall’associazione Ingenium. Chi accede all’area, aperta ogni prima domenica del mese, al pomeriggio, può visitare il grande parco, a passeggio o viaggiando a bordo di un trenino; può inoltre vedere una sezione dedicata alle miniature e una notevole collezione di merletti a tombolo e di macchinari agricoli e industriali d’epoca. Info: www.facebook.com/associazioneIngenium

Oggi, domenica 2 agosto a S. Damiano Macra, nella Piazzetta Unione Montana ore 21 è in programma il concerto dei “Nuovi Solidi”, gruppo ligure che si esibisce in un concerto tributo a Lucio Battisti. Ingresso gratuito, con scopo benefico a sostegno dell’associazione Enea che finanzia la ricerca per tumori dei bambini.

A Cuneo questa domenica terzo appuntamento con la rassegna di teatro ragazzi “Incanti nei parchi” a cura della compagnia Il Melarancio: alle 17.30 ai giardini Fresia in Lungogesso Corso Giovanni XXIII, il Teatro Invito di Lecco mette in scena “Cappuccetto blues” (consigliato dai 4 anni). Due musicisti girovaghi, un po’ straccioni e un po’ poeti, ricordano i bei tempi andati, quelli del vecchio zio George. L’ingresso è libero ma è consigliato arrivare con largo anticipo e portare con sé la mascherina (obbligatoria) e il plaid. In caso di pioggia lo spettacolo viene annullato.

Installata nella Torre civica dei Bressani, nel Parco del Belvedere a Mondovì l’interessante installazione sonora “Cosa ascolto quando ascolto lo scorrere del tempo?” ideata dall’artista di fama internazionale Liliana Moro. Un’esperienza immersiva che ha come soggetto il tempo, in cui l’ascesa e la discesa, attraverso i sette piani della Torre, sono concepite come un viaggio emozionale.

Durante l’estate la Torre sarà visitabile il venerdì, il sabato e la domenica: per maggiori informazioni consultare il sito www.cuneoholiday.com.

A Frabosa Soprana, per la quinta edizione de “Le Vie della Pietra”, oggi, domenica 2 agosto è in programma l’escursione “Il marmo della Marca”, con partenza da Serro alle ore 9.15, verso un sito poco conosciuto che conserva le testimonianze del duro lavoro di cavatori e scalpellini (replica il 20 agosto). Il ciclo escursioni guidate e gratuite alla scoperta del marmo, delle antiche borgate e del carsismo frabosano è a cura dell’Ecomuseo del Marmo (per prenotazioni contattare Alessandro Barabino al numero 349/6627180).

A Limone Piemonte questa domenica gli appassionati del trekking potranno andare alla scoperta dei Laghi di Fremamorta in Valle Gesso. Un’escursione all’interno del Parco Naturale delle Meraviglie con una vista spettacolare sulla Serra dell’Argentera, guidati dall’accompagnatrice naturalistica Monica Dalmasso. Durata 3 ore con un dislivello generale di 900 metri. Ritrovo alle 8 al Piazzale Nord. Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio Turistico 0171/925281 o telefonando al 349/4719727. Info: www.limoneturismo.it

L'associazione turistica Pro Loco di Frabosa Sottana organizza per oggi, domenica 2 agosto alle 10.30 il secondo concerto dedicato a Pino Catalano, scomparso nel 2018; l'evento, a carattere benefico, è in programma ad Artesina, sulla superficie del piazzale Quarti (ingresso libero, nel rispetto delle normative anti-contagio).

A suonare sarà la Mondovì Band, che eseguirà brani classici, pop, jazz e colonne sonore, impreziositi dalla voce di Alessia Astesana.

Nel corso della giornata saranno raccolte offerte da donare in memoria di Pino Catalano alla FPRC (Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro). Per l'occasione, inoltre, l'hotel "Marguareis" proporrà un menù speciale a prezzo fisso (gradita la prenotazione allo 0174/242252). Per ulteriori dettagli, telefonare al 339/5928256.

Ad Ormea anche oggi torna La Città dei Bambini, con “Il racconta storie”, appuntamento per i più piccoli in Piazza del Comune, quattro spettacoli alle 10.30 e alle 17, con ingresso gratuito (accesso contingentato nel rispetto delle regole anti Covid). Sempre oggi, domenica 2 agosto, si ripeterà il classico “Pompieropoli”, con i Vigili del Fuoco di Ormea in Piazza della Libertà dalle 10: verranno illustrate le norme di comportamento in situazioni di emergenza. A seguire percorsi tecnici ludico-didattici (per bimbi e ragazzi fino a 12 anni).

Prosegue la rassegna Castelli Aperti che raccoglie nel suo circuito un patrimonio formato da castelli, palazzi, ville, torri, giardini, musei ed itinerari storici ed artistici diffuso su tutto il territorio piemontese. Oggi, domenica 2 agosto sono tanti i beni che apriranno le porte ai visitatori per una domenica all’insegna di arte e cultura.

Per chi vuole visitare una mostra in un meraviglioso contesto architettonico e storico al Filatoio di Caraglio prosegue “Un set alla moda. Un secolo di cinema italiano tra fotografie e costumi” a cura di Domenico De Gaetano.

Visite guidate gratuite del paese ogni domenica, con orario 15.00-18.00 al Borgo e al Castello di Niella Tanaro, quest’ultimo visibile solo dall'esterno per restauri.

Aperti anche la Torre di Barbaresco, il Castello di Monticello d’Alba con visita libera al parco e guidata nel castello. Visitabili questa domenica anche il Castello del Roccolo a Busca, il Palazzo Salmatoris a Cherasco, il Castello Reale di Govone, il Castello della Manta, il Forte Albertino di Vinadio.

La Fondazione Artea e il Comune di Vinadio organizzano l’8ª edizione del “Temporary shop”, il negozio temporaneo che offre l’occasione di conoscere e acquistare i prodotti dell’agroalimentare locale e i manufatti realizzati da 19 artigiani della provincia di Cuneo. L’iniziativa avrà luogo al Forte di Vinadio fino al 23 agosto, dal lunedì al sabato ore 14,30-19, domenica, festivi e settimana di Ferragosto ore 10-19; info: www.fortedivinadio.com

Da sabato 1° agosto, 23 chiese e cappelle in Piemonte e Valle d’Aosta, organizzate in itinerari, potranno essere visitate autonomamente e in condizioni di totale sicurezza con la app "Chiese a porte aperte": una modalità tecnologica innovativa per ampliare le opportunità di accesso alle testimonianze d’arte sacra sul territorio. Una volta scaricata sul proprio cellulare l’app (per dispositivi iOS e Android), è sufficiente registrarsi e prenotare la visita gratuita: giunti sul posto nell’orario selezionato, basta inquadrare un QR code per aprire la porta della chiesa e far partire la "voce narrante", abbinata a un sistema di illuminazione dei dettagli artistici come affreschi e capitelli.

In linea con le disposizioni sanitarie di contrasto al Covid-19, l’ingresso nelle cappelle è consentito nel numero massimo di 5 persone per volta. All’ingresso di ogni bene sono collocati dispenser con disinfettante.

Nella Granda sono visitabili: Cappella di San Maurizio a Roccaforte Mondovì, Chiesa di Santa Croce a Mondovì Piazza, Confraternita Santo Spirito a Castagnito, Confraternita di San Bernardino a Monteu Roero, Cappella di San Bernardo di Aosta a Piozzo, Chiesa di San Salvatore a Macra, Oratorio di San Michele a Serravalle Langhe, Cappella di San Rocco a Mombarcaro, Santuario di Nostra Signora del Tavoleto a Sommariva Perno, Confraternita di San Francesco a Santa Vittoria d’Alba.

