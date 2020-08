14° Rally di Alba, partite le ultime tre speciali con Neuville ancora in testa

Sono partite da pochi minuti (alle 16.25) le vetture che hanno aperto il terzo e ultimo passaggio sulle tre prove speciali del Rally di Alba 2020.

Sostanzialmente invariata – rispetto all’aggiornamento dopo la terza prova – la classifica delle Wrc Plus al termine della sesta speciale, col belga Thierry Neuville saldo in testa, tallonato dal campione del mondo Ott Tanak e col francese Pierre-Louis Loubet in terza posizione, tutti su Hyundai.



Nella classifica collegata alla prima prova del Campionato Italiano Wrc ancora Breen davanti al finlandese Huttunen, mentre lo spagnolo Dani Sordo ha scalzato dalla terza posizione l’italiano Rossetti.



Tra gli abbandoni da segnalare quello del cuneese Alessandro Gino, costretto a lasciare a causa di una foratura.





14º RALLY DI ALBA - RAPLUS 2020 - Rally WRC PLUS

CLASSIFICA DOPO LA PROVA SPECIALE 6 - Niella-Bossolasco



1. Neuville,T. - Gilsoul,N. (HYUNDAI i20 COUPE WRC+) in 39'09.8;

2. Tanak,O. - Jarveoja,M. (HYUNDAI i20 COUPE WRC+) a 19.4;

3. Loubet,P.l. - Landais,V. (HYUNDAI i20 COUPE WRC+) a 39.2;

4. Pedersoli,L. - Tomasi,A. (HYUNDAI i20 COUPE WRC+) a 1'26.8;

5. Villa,M. - Michi,D. (FORD FIESTA WRC+) a 3'05.9;

5. Pedro - Baldaccini,E. (FORD FIESTA WRC+) a 3'42.8;





14º RALLY DI ALBA - Campionato Italiano WRC

CLASSIFICA DOPO LA PROVA SPECIALE 6 Niella-Bossolasco



1. Breen,C. - Nagle,P. (HYUNDAI I20 R5) in 41'03.3;

2. Huttunen,J. - Lukka,M. (HYUNDAI I20 R5) a 8.6;

3. Sordo,D. - Del Barrio,C. (HYUNDAI I20 R5) a 17.4;

4. Rossetti,L. - Fenoli,M. (HYUNDAI I20 R5) a 21.4;

5. Miele,S. - Mometti,R. (CITROEN DS3 WRC) a 25.7;

6. Fotia,A. - Didier,M. (VOLKSWAGEN POLO R5) a 27.0;

7. Fontana,C. - Arena,N. (HYUNDAI NEW I20 WRC) a 29.8;

8. Veiby,O.c. - Andersson,J.a. (HYUNDAI I20 R5) a 41.3;

9. Chentre,E. - Florean,F. (SKODA FABIA R5) a 49.2;

10. Munster,G. - Louka,L. (HYUNDAI I20 R5) a 49.7;

11. Pinzano,C. - Zegna,M. (VOLKSWAGEN POLO R5) a 57.4;

12. Devine,C. - Hoy,B. (HYUNDAI I20 R5) a 1'02.5;

13. Cantamessa,L. - Bollito,L. (VOLKSWAGEN POLO R5) a 1'25.8;

14. Gagliasso,P. - Beltramo,D. (VOLKSWAGEN POLO R5) a 1'35.3;

15. Andriolo,R. - Menegon,M. (SKODA FABIA EVO R5) a 1'35.7;

16. Moffett,J. - Hayes,A. (HYUNDAI I20 R5) a 2'01.6;

17. Marasso,M. - Pieri,L. (SKODA FABIA R5) a 2'13.6;

18. Daldini,K. - Rocca,D. (SKODA FABIA R5) a 2'13.6;

19. Riccio,D. - Rocchi,S. (HYUNDAI I20 R5) a 2'21.6;

20. Mcerlean,J. - Keaton,W. (HYUNDAI I20 R5) a 2'33.3;

21. Liburdi,S. - Colapietro,A. (SKODA FABIA R5) a 2'37.2;

22. Dall'Era,A. - Fappani,D. (SKODA FABIA R5) a 2'38.6;

23. Giacobone,L. - Beltrame,L. (HYUNDAI I20 R5) a 2'43.7;

24. Giorgioni,S. - Boglietti,F. (HYUNDAI I20 R5) a 3'02.9;

25. Vescovi,R. - Guzzi,G. (RENAULT CLIO S1600) a 3'04.5;

26. Franceschi,M. - Manzo,B. (PEUGEOT 208 VTI) a 3'08.3;

27. Arione,L. - Culasso,L. (FORD FIESTA MK 2 R5) a 3'33.1;

28. Aragno,F. - Segir,A. (RENAULT CLIO S1600) a 3'37.5;

29. Menegaldo,M. - Lavagno,C. (SKODA FABIA R5) a 4'10.2;

30. Bondioni,I. - D'Ambrosio,S. (RENAULT CLIO S1600) a 4'16.7;



31.Godino,B. - Invernizzi,G. (HYUNDAI I20 R5) a 4'17.7; 32.Franco,E. - Grimaldi,F. (MITSUBIHI LANCER EVO IX) a 4'20.2; 33.Giordano,M. - Siragusa,M. (PEUGEOT 208 VTI) a 4'29.4; 34.Santero,S. - Pelgantini,M. (PEUGEOT 208 VTI) a 4'36.3; 35.Tondina,R. - Cecchetto,D. (PEUGEOT 208 VTI) a 4'36.4; 36.Peletto,S. - Bodda,M. (CITROEN C3 R5) a 4'53.3; 37.Della Maddalena - Mauri,F. (RENAULT CLIO R3C) a 4'54.9; 38.Ronzano,L.m. - Andreis,G. (PEUGEOT 208 VTI) a 5'03.6; 39.Caffoni,D. - Minazzi,M. (PEUGEOT 208 VTI) a 5'08.5; 40.Ceriali,M. - Ferraris,L. (PEUGEOT 208 VTI) a 5'09.0; 41.Roggero,L. - Saglietti,G. (MITSUBIHI LANCER EVO IX) a 5'25.4; 42.Amstutz,R. - Daldini,G. (RENAULT CLIO S1600) a 5'40.5; 43.Di Pietro,G. - Esposito,D. (PEUGEOT 208 VTI) a 6'06.7; 44.Annovi,A. - Revelli,F. (RENAULT CLIO RS) a 6'13.8; 45.Rizzo,M. - Raoult,A. (RENAULT CLIO S1600) a 6'19.0; 46.Cadei,A. - Bertotto,C. (CITROEN DS3 R3T) a 6'23.2; 47.Torchio,V. - Carlevero,M. (CITROEN SAXO VTS) a 6'25.1; 48.Mano,S. - Aivano,F. (RENAULT CLIO MAXI) a 6'26.9; 49.De Meyer,J.m. - Fratti,E. (CITROEN C3 R5) a 6'34.6; 50.Belle',S. - Torterolo,M. (PEUGEOT 208 VTI) a 6'36.9; 51.Nebiolo,C.f. - Morosino,M. (RENAULT CLIO RS) a 6'45.2; 52.Fiore,E. - Badinelli,E. (PEUGEOT 208 VTI) a 6'51.2; 53.Lomonaco,A. - Gulmini,F. (CITROEN C2 VTS) a 6'56.7; 54.Mannu,G. - Frau,M. (RENAULT CLIO WILLIAMS) a 7'08.9; 55.Macri',M. - Paganoni,G. (RENAULT CLIO S1600) a 7'16.6; 56.Bagaini,S. - Basile,A. (RENAULT CLIO RS) a 7'21.9; 57.Pastrone,P. - Miretti,M. (RENAULT CLIO WILLIAMS) a 7'25.1; 58.Maurino,P. - Bruno,A. (PEUGEOT 208 VTI) a 7'26.6; 59.Giovanelli,S. - Viappiani,E. (PEUGEOT 208 VTI) a 7'31.2; 60.Fino,A. - Giusiano,T. (RENAULT CLIO RS) a 7'31.4; 61.Fabiani,L. - Chiacchiera,M. (SUBARU IMPREZA) a 7'31.8; 62.Lapertosa,M. - De Marchi,F. (PEUGEOT 106 RALLYE) a 7'34.1; 63.Nember,G. - Polonioli,M. (CITROEN C2) a 7'34.5; 64.Iraldi,P. - Amerio,M. (PEUGEOT 106 RALLYE) a 7'35.1; 65.Micheloni,G. - Antonelli,R. (PEUGEOT 106 RALLYE) a 7'37.3; 66.Gualdi,L. - Cortinovis,F. (PEUGEOT 208 VTI) a 7'48.0; 67.Loeffler,Y. - Santiago,T. (FORD FIESTA) a 7'55.2; 68.Cillis,F. - Curcio,M. (PEUGEOT 106) a 8'13.7; 69.Dossi,C. - Dossi,G. (CITROEN SAXO VTS) a 8'21.9; 70.Boniscontro,C. - Colla,G. (PEUGEOT 106 RALLYE) a 8'24.8; 71.Callegaro,S. - Faustini,A. (PEUGEOT 207 S2000) a 8'35.3; 72.Sega,I. - Sampietro,M. (PEUGEOT 208 VTI) a 8'35.4; 73.Allamandi,P. - Allio,G. (CITROEN SAXO VTS) a 8'37.3; 74.Cominelli,I. - Fieni,I. (SUZUKI SWIFT) a 8'42.0; 75.Bernardi,G. - Barra,I. (RENAULT CLIO WILLIAMS) a 8'43.6; 76.Rossi Sebaste,M - Pistoresi,S. (PEUGEOT 208 VTI) a 8'52.4; 77.Rivia,S. - Dresti,A. (SUZUKI SWIFT) a 9'06.5; 78.Muo',P. - Bianco Francese (PEUGEOT 208 VTI) a 9'09.1; 79.Fichera,G. - Mazzocchi,A. (SUZUKI BALENO) a 9'09.5; 80.Bruzzese,S. - Manca,S. (RENAULT CLIO S1600) a 9'09.6; 81.Vallino,C. - Vitali,M. (SUZUKI SWIFT) a 9'15.0; 82.Musso,A. - Fabbian,A. (RENAULT CLIO R3C) a 9'19.4; 83.Barbero,M. - Filippa,D. (PEUGEOT 106 RALLYE) a 9'19.6; 84.Verna,A. - Montaldo,U. (SUBARU IMPREZA) a 9'20.9; 85.Schileo,N. - Cervi,A. (SUZUKI SWIFT) a 9'44.6; 86.Cerrino,A. - Iguera,M.f. (CITROEN C2 VTS) a 9'44.7; 87.Pelle',R. - Luraschi,G. (SUZUKI SWIFT) a 9'46.7; 88.Zanin,M. - Simioni,R. (SUZUKI SWIFT) a 9'47.3; 89.Parolaro,N. - Rocca,P. (FORD FIESTA) a 9'49.5; 90.Iani,I. - Puliani,N. (SUZUKI SWIFT) a 9'50.7; 91.Contento,L. - Vorrasi,C. (RENAULT CLIO RS) a 9'57.2; 92.Caramellino,M. - De Santis,C. (PEUGEOT 208 VTI) a 10'04.8; 93.Viotti,M.r. - Colombaro,E. (MG ROVER MG ZR105) a 10'13.4; 94.Pelazzi,C. - Amato,C. (RENAULT CLIO RS) a 10'15.0; 95.Longo,M. - Conci,M. (SUZUKI SWIFT) a 10'22.7; 96.Weiss,M. - Rheinwalt,J. (ABARTH 500 R3T) a 10'28.6; 97.Rabino,C. - Rabino,L. (PEUGEOT 106 RALLYE) a 11'02.8; 98.Zenoni,A. - Di Tullio,E. (FIAT PANDA) a 11'16.9; 99.Lorenzato,A. - Guadagnin,C. (CITROEN SAXO VTS) a 11'19.5; 100.Fenoglio,C. - Rosso,M. (PEUGEOT 208 VTI) a 11'55.4; 101.Garosci,F. - Decadenti,M. (RENAULT CLIO R3C) a 12'58.1; 102.Martini,A. - Fino,I. (PEUGEOT 106 RALLYE) a 12'59.1; 103.Bertola,R. - Mora,I. (CITROEN SAXO VTS) a 13'11.9; 104.Peracchione,G.e - Gaia,D. (PEUGEOT 106 RALLYE) a 13'25.9; 105.Albertolli,L. - Castelli,S. (SUZUKI SWIFT) a 13'41.2; 106.Mantoet,C. - Beltramello,S. (SUZUKI SWIFT) a 14'12.2; 107.Botto,M. - Martini,M. (FIAT PANDA) a 14'14.5; 108.Dotta,G.p. - Congera,E. (CITROEN C2 VTS) a 14'40.3; 109.Argentin,C. - Argentin,M. (SUZUKI SWIFT HYBRID) a 14'49.7; 110.Dabbrescia,R. - Gaggioli,A. (RENAULT CLIO RS) a 16'04.3; 111.Clavario,C. - Comino,M. (CITROEN C2 VTS) a 16'18.8; 112.Briano,D. - Chiarle,M. (CITROEN C2 VTS) a 16'59.6; 113.Busca,C. - Carena,D. (MINI COOPER S) a 17'12.2; 114.Piana,M. - Di Corso,M. (CITROEN SAXO VTS) a 17'33.8; 115.Pelosi,G. - Barla,N. (SUZUKI SWIFT) a 17'56.5; 116.Binello,A. - Binello,A. (RENAULT CLIO) a 18'29.1; 117.Ruaro,D. - Chiesura,S. (CITROEN SAXO VTS) a 18'59.5; 118.Delprino,G. - Cella,T. (PEUGEOT 106 RALLYE) a 19'13.8.





ABBANDONI

Carella,A. - Bracchi,E. (SKODA FABIA EVO R5); Nucita,A. - Nucita,G. (HYUNDAI I20 R5); Gino,A. - Gonella,N. (SKODA FABIA EVO R5); Allen,P. - Kane,M. (HYUNDAI I20 R5); Benazzo,R. - Tesi,U. (SKODA FABIA R5); Santoro,M. - Bartolucci,M. (HYUNDAI I20 R5); Defilippi,A. - Dondarini,C. (PEUGEOT 207 S2000); Greco,F. - Sacco,D. (RENAULT CLIO S1600); Camere,C.g. - Demartini,S. (RENAULT CLIO S1600); Agostini,T. - Agostini,D. (CITROEN DS3 R3T); Quaderno,G. - Zanolo,L. (RENAULT CLIO R3C); Micheletti,S. - Belfiore,R. (PEUGEOT 208 VTI); Gianoglio,A. - Grosso,V. (RENAULT CLIO WILLIAMS); Cittadino,A. - Santi,L. (RENAULT CLIO RS); Gandolfi,A. - Pieri,T. (RENAULT CLIO RS); Conte,A. - Gozzarino,M.f. (PEUGEOT 206 RC); Onnis,M. - Ronchi,D. (PEUGEOT 206 RC); Ruga,S. - Moia,P. (RENAULT CLIO RS); Todeschini,D. - Corradini,F.m. (RENAULT CLIO RS); Scalzotto,A. - Nodari,G. (SUZUKI SWIFT); Calcagno,S. - Parodi,A. (SUZUKI SWIFT); Hohlheimer,J. - Maggiolino,F. (FIAT PUNTO KIT); Lello,P. - Bellanzon,S. (CITROEN SAXO VTS); Pollino,G. - Sbicego,W. (PEUGEOT 106 RALLYE); Galaverna,A. - Scrigna,A. (CITROEN SAXO VTS); Marangoni,A. - Capra,A. (PEUGEOT 106 RALLYE); Gallina,F. - Gallina,F. (PEUGEOT 106 RALLYE); Odin,E. - Botta,F. (CITROEN SAXO VTS); Fortunato,M. - Fortunato,R. (PEUGEOT 106 RALLYE); Carmagnola,M. - Tufarelli,A.a. (PEUGEOT 106 RALLYE); Ibanez,G. - Farinella,F. (CITROEN SAXO VTS); Marzo,L. - Sereno,E. (PEUGEOT 106 RALLYE).