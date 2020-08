Ceresole d'Alba: le scuole a settembre riapriranno in presenza e in sicurezza

Il Comune di Ceresole d'Alba ha reso noto alle famiglie frequentanti le scuole elementari e medie circa la situazione riapertura scuole e servizi scolastici di settembre.

"Precisiamo da subito che la situazione potrà subire modifiche in seguito ad eventuale inaugurato peggioramento della situazione contagi e che comunque dovrà essere approvato in via definitiva da parte delle autorità scolastiche a inizio settembre.



Ad oggi stante le condizioni attuali e il piano di riorganizzazione proposto dal Comune di Ceresole, le scuole riapriranno in presenza, in sicurezza e con tutti i servizi attivi.



Negli scorsi giorni è stato infatti inoltrata all’Istituto scolastico Arpino una proposta redatta dall’architetto Emanuele Alessandria (che ringraziamo per la disponibilità e la velocità di esecuzione) che prevede la riapertura con tutte le classi in presenza. Saranno necessarie alcune riorganizzazioni e alcune precauzioni ma la cosa importante è ripartire".



Più in dettaglio: i locali e le aule dell’edificio scolastico di Ceresole d’Alba sono adattabili per organizzare le attività didattiche con banchi distanziati. L’utilizzo della mascherina è ridotto al minimo quando non è possibile rispettare sempre la distanza interpersonale di 1 metro nelle situazioni di movimento degli studenti, per brevi tratti fino a raggiungere i percorsi sicuri individuati.

Si provvederà a tracciare in modo evidente a terra, per esempio con pellicole adesive rimovibili in futuro senza compromettere la pavimentazione in gomma esistente, i percorsi dinamici sicuri per permettere agli alunni di effettuare i movimenti in sicurezza per uscire dalle aule o recarsi dalla lavagna.

Tradotto: non sarà necessaria la mascherina per ragazzi e ragazze sedute nei banchi. Potrà essere necessario durante gli spostamenti per chi è in movimento e per alcune postazioni nel momento in cui i compagni si spostano.



Questo sarà possibile con una riorganizzazione delle classi e degli spazi. Andremo ad utilizzare il locale mensa e la sala LIM come aule. Le classi verranno ridistribuite a seconda della numerosità nei locali più idonei. I locali mensa verranno recuperati dalle aule che rimarranno libere. Peraltro le linee guida prevedono che il servizio mensa parta regolarmente sempre con la distanza di 1 metro tra gli utenti. Analogamente viene preservato l’uso della palestra per le attività sportive didattiche.



"Ad inizio settembre con le linee guida nazionali e regionali aggiornate e le conseguenti decisioni definitive del Consiglio di Istituto potremo comunicare la situazione definitiva anche da parte nostra e partire rapidamente per attivare quanto prima tutti i servizi scolastici, compreso trasporto, prescuola, doposcuola. A oggi non possiamo che ribadire la volontà di ripartire con tutto.



Ci vediamo, in classe, il primo giorno di scuola. Buone vacanze. Nei prossimi giorni vi aggiorniamo anche riguardo la riapertura di micronido e scuola materna".