14° Rally di Alba, Thierry Neuville si aggiudica la classifica dei "big"

Il 14° Rally di Alba ha visto concludersi da pochi minuti la nona e ultima prova speciale (Niella-Bossolasco) per le vetture della classifica RaPlus, quella che annovera i più forti piloti in gara.

La gara si è chiusa con la vittoria del pilota belga Thierry Neuville, su Hyundai I20 Coupé Wrc, che ha condotto la gara sin dalla prima speciale del mattino, chiudendo chiuso le nove prove con un tempo complessivo di 58'41.8.

Alle sue spalle il campione del mondo in carico, il finlandese Ott Tanak, con un ritardo di 22.4. Terzo il francese Pierre-Louis Loubet a 55.5.





14° RALLY DI ALBA - RAPLUS 2020 Rally WRC PLUS

CLASSIFICA DOPO LA PROVA SPECIALE 9 - Niella-Bossolasco



1. Neuville,T. - Gilsoul,N. (HYUNDAI i20 COUPE WRC+) in 58'41.8;

2. Tanak,O. - Jarveoja,M. (HYUNDAI i20 COUPE WRC+) a 22.4;

3. Loubet,P.l. - Landais,V. (HYUNDAI i20 COUPE WRC+) a 55.5;

4. Pedersoli,L. - Tomasi,A. (HYUNDAI i20 COUPE WRC+) a 2'20.7;

5. Villa,M. - Michi,D. (FORD FIESTA WRC+) a 4'36.3;

5. Pedro - Baldaccini,E. (FORD FIESTA WRC+) a 5'25.7.