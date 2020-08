Ezio Marinoni ad Elva per la rassegna letteraria “Libres libres” dell’Associazione Espaci Occitan di Dronero

L’incontro è un qualcosa che risuona forte nella vita di Ezio Marinoni, ritrovandosi inevitabilmente anche nel suo libro. Sabato pomeriggio, la rassegna letteraria “Libres libres” promossa dall’Associazione Espaci Occitan di Dronero, ha avuto per protagonista, ad Elva, il pubblicista torinese.

“Se Elva fosse uno stato dell’anima, sarebbe per me a metà tra l’ascesi, in senso lato, e la perfezione della bellezza”. Marinoni descrive così questo piccolo gioiello della Valle Maira, dove oggi vivono poche decine di abitanti.

Un incontro, quello con il paese di Elva, avvenuto per caso intorno al 2013/2014 e che lo ha profondamente cambiato. Rapito da quella rara e folgorante bellezza, ne ha approfondito la storia, le tradizioni e la cultura… con un particolare sguardo alla religiosità, nutrito visitando la Chiesa di Elva ed attraverso il dialogo con alcuni sacerdoti.

La passione nascosta di Marinoni per la scrittura trova, grazie ad Elva, il coraggio di una riconoscenza senza più indugi e, nell’incontro con Franco Baudino, uomo di ammirevole cultura ed abitante del luogo, la meravigliosa spinta ed il prezioso supporto per concretizzarsi.

Molto nel corso degli anni si è scritto su Elva, che forse nessun paese in Piemonte, di quelle così piccole dimensioni, può vantare una così ricca letteratura. In questo caso, il risultato ha come titolo “Il libro e l’affresco di Elva – Hans Clemer e il suo mistero in Val Maira”: una narrazione che, partendo dall’anno 1000 e nel racconto di differenti ed innumerevoli incontri, si caratterizza per un affascinante e misterioso sdoppiamento temporale.

