Mondovì: operativo da oggi il nuovo sportello della Camera di commercio

Una nuova sede ospita lo sportello decentrato dell’Ente camerale a Mondovì. Taglio del nastro, questa mattina (lunedì), nei nuovi uffici monregalesi della Camera di commercio, alla presenza del sindaco Paolo Adriano e del presidente Mauro Gola.

L’ufficio ha iniziato regolarmente la sua attività subito dopo l’inaugurazione ufficiale.

“Ringrazio il sindaco Adriano per la lungimiranza e l’attenzione – evidenzia il presidente Gola – che hanno consentito di ripristinare il servizio, chiuso in seguito all’emergenza Covid.

L’apertura di oggi rappresenta un passo avanti significativo perché permette di mantenere un presidio territoriale strategico per il Cebano - Monregalese, che sarebbe andato perduto in quanto le norme che dispongono la razionalizzazione della Pubblica Amministrazione e - nello specifico la riorganizzazione degli Enti camerali - hanno imposto l’obbligo di ridurre le sedi decentrate per diminuire i costi di gestione.

Per superare l’impasse e continuare a garantire un servizio fondamentale per imprenditori, associazioni e professionisti, la Giunta camerale ha siglato una convenzione con il Comune che consente di non pesare con oneri aggiuntivi, come l’affitto dei locali, sulle casse dell’Ente grazie alla formula del comodato gratuito.

Diversamente, gli utenti che non hanno ancora dimestichezza con i servizi telematici della Camera, avrebbero dovuto rivolgersi direttamente agli uffici centrali di Cuneo o a quelli di Alba”.

“Mi fa molto piacere – ha dichiarato il sindaco Adriano, al momento del taglio del nastro – che la Camera di Commercio, punto di riferimento per tante imprese della zona, abbia mantenuto i propri sportelli in città, obiettivo per il quale, come Amministrazione comunale, abbiamo assicurato il massimo impegno, mettendo a disposizione i nuovi locali in via Gasometro.

Mondovì, come molte realtà italiane, soffre della progressiva marginalizzazione dei territori di provincia, che, negli anni, hanno visto scomparire diversi servizi.

L’inaugurazione di oggi va nel senso esattamente contrario, quello del mantenimento dei servizi, nella consapevolezza che il nuovo sportello potrà essere di aiuto alle tante imprese saldamente radicate nel Monregalese”.

All’inaugurazione hanno partecipato il past president Ferruccio Dardanello, che ha ripercorso dall’istituzione nel 1991 ad oggi la storia dello sportello camerale a Mondovì, il segretario generale facente funzioni Patrizia Mellano e i funzionari dell’Ente camerale.