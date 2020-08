Incidente mortale a Priocca, vittima una 36enne originaria di Canale

Originaria di Canale, viveva a Priocca col compagno, originario del paese, Fabiana Vecchi, la 36enne che ha perso la vita nell’incidente stradale verificatosi nel centro roerino poco prima delle 19 di oggi, lunedì 3 agosto.



Il sinistro si è verificato in località Barbarini, lungo la Provinciale 2 che conduce a San Damiano d’Asti, a poche centinaia di metri dall’abitazione della coppia.



Dalle prime informazioni in nostro possesso pare che la vettura guidata dalla giovane, che lavorava presso la casa di riposo di Monteu Roero, sia uscita fuori strada autonomamente, forse a causa dell’asfalto ancora bagnato a causa del maltempo che per tutto il pomeriggio ha imperversato sulla zona al confine tra le province di Cuneo e Asti.



Il mezzo, una Fiat 600, avrebbe compiuto un testacoda andando a terminare la propria corsa contro un vicino edificio e abbattendo una centralina del gas.



Vani purtroppo i soccorsi prestati alla donna dall’équipe del 118, ricorsa anche all’elisoccorso, e da una squadra dei Vigili del Fuoco arrivata dal Distaccamento di Alba.