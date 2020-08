Continuano i controlli della Polizia locale di Cuneo lungo l'asse centrale cittadino

Continua il presidio del territorio da parte della Polizia Locale, con particolare riguardo alle zone dove sono arrivate maggiori segnalazioni da parte dei cittadini.

Durante i servizi serali dell'ultimo weekend sono stati effettuati diversi controlli, che hanno portato a rilevare numerose infrazioni.

In Piazza Galimberti, Corso Nizza e Corso Giolitti, aree dove sono stati intensificati i controlli, sono state emesse diverse sanzioni per omesso uso di cinture di sicurezza.

Le pattuglie hanno inoltre elevato una sanzione per l’alto volume della radio in auto, un ritiro patente e una sanzione nei confronti di un motociclista (tra l’altro in possesso di solo foglio rosa) che gareggiava in velocità con un'auto sull'asse centrale, in direzione Piazza Galimberti.

Gli agenti hanno inoltre rilevato un sinistro con ribaltamento di un'auto a causa della velocità in via Circonvallazione Nord.

Nell’area del Parco Fluviale è stata invece notificata un’ordinanza di divieto di campeggio ad alcuni camper che da tempo occupavano in maniera non regolare la zona antistante la Casa del fiume, ottenendo così lo sgombero dell'area.

Infine, come in ogni uscita serale, sono stati fatti dei passaggi alla stazione e dal Movicentro, per verificare non ci fossero soggetti accampati o arrecanti disturbo.