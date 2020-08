Oggi i temporali portano il fresco, ma da domani torna il bel tempo, con temperature gradevoli

Una bassa pressione dall’Atlantico entrerà oggi nel Mediterraneo portando la fine della calura della settimana scorsa e un bel refrigerio che oggi sarà accompagnato da piogge e temporali un po’ ovunque. Bel tempo con temperature gradevoli a seguire.

Al Nord-Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi lunedì 3 Agosto.

Cielo irregolarmente nuvoloso con piogge e temporali sparsi soprattutto al pomeriggio nelle zone del torinese e del cuneese, oltre alla Liguria occidentale. Ma anche altrove c’è possibilità di locali rovesci o temporali. Possibili grandinate e locali forti raffiche di vento.

Temperature in forte calo nelle massime con valori che non andranno oltre i 26/27 °C. Venti al mattino assenti su Piemonte, deboli da nord su Liguria. Ma in generale saranno irregolari con rotazione della direzione frequente soprattutto al pomeriggio. Poi diventeranno in serata generalmente settentrionali con intensità localmente moderata o forte in Liguria. Raffiche di Foehn sulle Alpi.

Da martedì 4 a domenica 9 Agosto.

Già da domani il tempo riprenderà ad essere soleggiato, e per un paio di giorni con temperature piuttosto fresche (le minime scenderanno fino a 12/13 °C localmente in aperta campagna).

Le massime saranno pure gradevoli ma torneranno a salire già da domani, per arrivare sui 32/33 °C tra sabato e domenica. Dalla seconda parte della settimana saranno possibili locali rovesci o temporali sulle zone alpine.

