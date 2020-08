Ghisolfi, il tocco di classe made in Italy per l'educazione finanziaria europea

L'educazione finanziaria continentale assume, anzi consolida un tocco di classe made in Italy con l'opera editoriale e divulgativa di Beppe Ghisolfi, il cui lavoro più che decennale riflette la strategia in atto presso i due Gruppi, europeo e mondiale, delle Casse di Risparmio, nei quali il Banchiere e scrittore di origine fossanese è il rappresentante dell'Italia nei rispettivi Consigli direttivi (Vicepresidente e tesoriere in quello per l'Europa).

Il sito internet istituzionale delle due grandi Associazioni di categoria con sede a Bruxelles, a tutti gli effetti di diritto e di fatto interlocutori e organi consultivi dell'Unione Europea - Commissione e Parlamento - per le questioni connesse al legislazione bancaria sovranazionale e alla trasparenza dei mercati dei capitali, ha realizzato in lingua inglese una intervista nella quale lo stesso Ghisolfi ribadisce una serie di concetti portanti: il primo, e centrale, è che l'educazione e l'alfabetizzazione economica non è uno strumento per aspirare all'arricchimento monetario, è semmai un salvagente per mettere al riparo se stessi e i propri risparmi, piccoli o grandi che siano, al ripari da shock o tracolli globali imprevisti o imprevedibili come quelli in corso in pressoché tutti i settori; una scialuppa per traghettare verso soluzioni di investimento che prediligano la sottoscrizione di prodotti e di servizi tracciabili a tutto favore della ripresa e della ripartenza di attività aziendali e lavorative reali.