Il Comune di Borgo San Dalmazzo organizza l'estate ragazzi, dal 17 al 28 agosto prossimi. Il servizio è completamente gratuito, ma a numero chiuso .

Ragion per cui, le iscrizioni avverranno per ordine di arrivo , nella giornata di giovedì 6 agosto dalle ore 16. alle ore 19, presso il nido “i Cuccioli”, in via Monte Rosa 2.