Ferragosto al Wellington di Paesana: paella, grigliate e la musica dei Controvento

Cercate un posto dove trascorrere il lungo weekend di Ferragosto, capace di farvi scoprire – abbinandole in un mix indimenticabile – la frescura delle nostre montagne con i loro boschi di castagni, la buona cucina e l’altrettanto apprezzabile musica?

Allora il ristorante-pizzeria “New Wellington” di via Reinaud 20, a Paesana, fa davvero al caso vostro.

Dalle 19.30 in poi di sabato 15 agosto, il ristorante di quell’appassionata ed ottima cuoca che è Patrizia, tornerà a servire – dopo il successo dello scorso anno. un menù il cui piatto forte sarà la Paella Valenciana (riso arricchito da carne, pesce e verdure). Insieme con uno dei piatti simbolo della cucina spagnola, verranno serviti un tris d’antipasti, un dessert, ¼ di vino, una birra od una bibita piccola ed un caffè, al prezzo di 25 euro.

La sera successiva, il “New Wellington” – al cui interno lavorano solo donne, al punto da essere stato ribattezzato “Il pianeta delle donna” -, dalle 20 alle 24, delizierà i propri clienti con una grigliata di mare o di carne, accompagnate da verdure anch’esse alla griglia.

La cena costerà solo 20 euro (bevande escluse) e godrà dell’accompagnamento musicale della Tribute Band dei Controvento, che per la terza volta nel breve volgere di un anno torna a Paesana con la sua cover dei Nomadi per fare emozionare e cantare un po’ tutti, unendo generazioni anagraficamente ed apparentemente davvero lontane:, come solo la musica riesce a fare.

In entrambi gli appuntamenti è richiesta la prenotazione che si può effettuare telefonando al numero 377.3598255.