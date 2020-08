Le proposte di agosto della Polaris Viaggi

Passano i giorni e per la Polaris Viaggi di Via Cavalieri di Vittorio Veneto 10 a Bagnolo Piemonte e di Via Saluzzo 79 a Revello questo sta a significare un graduale ma costante ritorno alla normalità.

La formula “Aperti per ferie” – ci si può recare nelle due agenzie senza prenotazione – che farà sì che la Polaris Viaggi rimarrà aperta anche tutto il mese di agosto (dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30, per fornire informazioni ed assistenza tecnica a quanti vorranno prenotare le loro vacanze settembrine ed anche oltre, sta dando i frutti auspicati.

Dopo il lungo periodo di look down la gente ha riscoperto la voglia ed il piacere di viaggiare e stare in compagnia e proprio in questa direzione guardano le proposte dell’agenzia di Aldo Bruno, per alcune delle quali ci sono ancora (pochi) posti a disposizione:

9 agosto: Gardaland, 63 euro;

15 agosto: Lago Maggiore con pranzo e crociera sul battello, visita ai Giardini di Villa Taranto a 60 euro;

15 e 16 agosto: Due giornate sul Treno del Bernina, i cui binari portano il turista sino a quasi toccare il cielo a 299 euro con trattamento di pensione completa;

Dal 16 al 19 di agosto: Val Gardena ed alpi di Siusi (l’altopiano più vasto d’Europa con i suoi 52 kmq, dal quale sembrerà di toccare con un dito le più belle vette delle Dolomiti con quota di adesione fissata a 450 euro a persona;

20 agosto: Finale Ligure ed il suo mercato a 30 euro;

23 agosto: Santuario di Oropa ed il lago di Mucrone con funivia a 60 euro;

Dal 27 al 30 agosto: Tour dell’Umbria con tappe a Perugia, Assisi, Spello, Soleto, cascate delle Marmore, Todi e Deruta, con quota di adesione fissata a 470 euro con trattamento di mezza pensione;

Dal 29 al 31 agosto: Sorrento, Capri e la Costiera Amalfitana a 419 euro con trattamento di mezza pensione.

30 agosto: Mini crociera alle 5 Terre a 80 euro.

Per conoscere nei particolari queste ed altre proposte la Polaris Viaggi mette a disposizione tre numeri di telefono: quello del titolare contattabile sempre via whatsapp (333.7121773), quello dell’agenzia di Bagnolo Piemonte (0175.348424) e quello dell’agenzia di Revello (0175.257396). E poi c’è il sito internet www.polarisviaggi.it