Saranno 11 le trasferte per il Cuneo Volley in serie A2: un campionato lungo 11.970 km

La commissione di ammissione ai campionati di Lega Pallavolo Serie A ha espresso parere positivo sulle 48 domande di iscrizione presentate per la prossima Serie A Credem Banca, saranno 12 le squadre al via della prossima SuperLega, 12 in A2 e 24 in A3.

Nello specifico ecco come sarà strutturato il campionato di serie A2 nella stagione 2020/21: la Lombardia, come lo scorso anno, rimane la regione più rappresentata con Bergamo, Brescia e Cantù, seguita da Piemonte, Puglia e Toscana con due club ciascuno e a seguire Basilicata, Emilia Romagna e Abruzzo con 1 squadra cadauno.

L'acquisizione del titolo di Calci da parte di Cuneo e quello della Materdomini Castellana Grotte per mano di Taranto, cambia quindi gli equilibri con la Toscana che perde una rappresentante e la passa al Piemonte, mentre rimane invariata la situazione in Puglia.

Le 12 squadre che si contenderanno la promozione in Superlega dopo i playoff fra le prime 10 della regular season ( le prime 6 con accesso diretto ai quarti di finale, dal 7° al 10°, invece, affronteranno un confronto incrociato dal quale usciranno le 2 squadre che raggiungeranno le prime 6) saranno Agnelli Tipiesse Bergamo, Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia, Pool Libertas Cantù, BCC Castellana Grotte, BAM Acqua S. Bernardo Cuneo, Rinascita Lagonegro, VBC Mondovì, Sieco Service Ortona, Conad Reggio Emilia, Kemas Lamipel Santa Croce, Emma Villas Aubay Siena, Prisma Taranto.