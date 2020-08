"Sono trascorsi inutilmente troppi anni senza che vi sia stata la regolarizzazione di Corso Francia e Via degli Artigiani" (lettera)

Dopo l'incontro, di cui anche Targatocn ha dato conto, tra Giunta comunale di Cuneo e la Consulta dei Quartieri e delle Frazioni, ci scrive un nostro lettore che chiede, "insieme agli altri cittadini di Cuneo, di conoscere se tra gli interventi importanti e prioritari, previsti nel Piano Periferie e Agenda Urbana, discussi il 30 luglio, sono compresi alcuni lavori".

In particolare, il nostro lettore fa riferimento alla "costruzione del marciapiede in Corso Francia, lato Caserma Montezemolo, fino alla fermata del BUS e al completamento della 'pista ciclabile/pedonale' oppure costruzione del marciapiede in Via degli Artigiani".

"E' importante notare - prosegue la missiva - che le due costruzioni riguardano le 'strade urbane di scorrimento' oppure le 'strade urbane di quartiere' definite dall'articolo 2 del Codice della strada, dove è prescritto il marciapiedi. In tali strade, salvo divieti specifici, possono transitare tutti i veicoli, dalla bicicletta all'autoarticolato e naturalmente i pedoni. Il legislatore ha previsto che quelle strade fossero dotate di marciapiedi, a tutela degli utenti più deboli, quali sono i ciclisti e i pedoni, anche coerentemente con l'articolo 1 dello stesso Codice della strada, il quale fa rientrare fra le finalità primarie di ordine sociale ed economico, la sicurezza delle persone.