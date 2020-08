Bra, 1.700 le firme contrarie al progetto della nuova scuola media in via Trento e Trieste

Dopo una lunga interruzione dell’attività causata dall’emergenza sanitaria per il Covid-19, il Comitato per il “No alla scuola media nell’area di Via Trento e Trieste” è tornato a operare, al fine di completare la campagna portata avanti l’inverno scorso, mediante raccolta di sottoscrizioni a sostegno della petizione contraria alla realizzazione di una scuola nella zona dello scalo merci.



Completati i controlli del materiale raccolto e gli adempimenti connessi, il 15 luglio scorso i coordinatori del comitato, l’avvocato Francesco Racca e Marina Panero, hanno provveduto a protocollare presso l’ufficio preposto la petizione coi moduli di raccolta firme allegati, per un complessivo numero pari a 1.731.



La raccolta firme è stata effettuata ai sensi della procedura descritta nell’art. 71 dello Statuto Comunale di Bra, che prevede una cornice temporale di verifica, cui seguirà riscontro da parte dell’Amministrazione comunale.



I promotori del Comitato rimangono pertanto in attesa di conoscere le determinazioni al riguardo, augurandosi un definitivo abbandono del progetto. Sulla scorta delle stesse saranno valutate eventuali ulteriori iniziative.