Cos'è la Link Building e perché è così importante

Tutti coloro che vogliono promuovere un sito web, personale o aziendale che sia, sanno quanto sia importante l’attività di Link Building. Oggi, questo è un settore molto studiato e discusso all’interno delle strategie SEO, perché ha ancora dei lati oscuri, sia per quanto riguarda la sua reale efficacia sia sul modo in cui metterla in pratica.

Cos’è la Link Building

La Link Building, che in italiano potrebbe tradursi come costruzione di link, è una strategia di marketing atta a far aumentare l’autorevolezza di un sito web. Ciò avviene attraverso l’acquisizione di collegamenti ipertestuali chiamati backlink, presi da altri siti che vengono scelti in base alla loro notorietà e a tematiche simili a quelle del proprio sito. Grazie a questi backlink, la posizione del proprio sito web migliora sia come posizione che come autorevolezza, scalando quindi la classifica nei motori di ricerca. In pratica, ogni backlink presente sul proprio sito è una sorta di attestato di reputazione che dimostra ai vari Google, Bing, Yahoo ecc. quanto il proprio sito sia affidabile e interessante.

Perché è importante la Link Building

Il posizionamento di un sito all’interno dei motori di ricerca dipende da vari fattori, la SEO è una specie di ecosistema all’interno del quale ogni azione effettuata all’interno del sito cambia la percezione che Google e compagni hanno di esso. Per esempio, in un sito che si occupa di cinema i contenuti avranno un ruolo centrale, come, invece, in un sito dedicato al turismo bisogna puntare sulla qualità delle immagini. Per questo motivo, per poter sfruttare nel modo migliore la Link Building, bisogna conoscere bene il proprio sito, sapere Come fare Link Building e di quale nicchia fa parte. Pianificare un’adeguata strategia di Link Building, scegliendo i migliori e più pertinenti link da inserire sul proprio sito, significa acquistare visibilità e vedere crescere il proprio brand.

Come fare Link Building

Il valore dei link inseriti sul proprio sito cambia in base alla loro provenienza, ovvero se rimandano a siti autorevoli e riconosciuti oppure ad altri poco affidabili. Nello specifico, un sito è considerato autorevole quando l’insieme dei suoi contenuti, delle attività organizzate e delle menzioni ricevute ne stabiliscono un’ideale pertinenza con l’argomento trattato. In pratica, se un sito che recensisce libri inserisce link che conducono a un portale di vendita di libri, il suo valore aumenta; così come se un sito di calcio rimanda ad articoli dello stesso argomento, favorisce un miglioramento nella reputazione del sito stesso. Al contrario, invece, se un sito di informatica riporta link a un sito che si occupa di scarpe, il risultato sarà opposto e non verrà considerato affidabile dai motori di ricerca. In definitiva, per svolgere una corretta ed efficace Link Building, bisogna innanzitutto puntare sulla pertinenza e sull’autorevolezza del proprio sito e trasformarlo in un punto di riferimento sul tema trattato.

L’importanza degli anchor text

Uno degli elementi centrali per effettuare un’efficace Link Building è l’anchor text, ovvero la parola ancora dentro la quale vengono inseriti i collegamenti ipertestuali. Ciò perché la parola o le parole che si scelgono influenzano la naturalezza del collegamento stesso e quindi la pertinenza tra un sito e l’altro. La strategia migliore in merito è variare gli anchor text, mescolando termini neutri a termine commerciali, così da bilanciare la rilevanza degli argomenti per cui si cerca un buon posizionamento. Inoltre, è vantaggioso inserire dei link che spingono a delle call to action, come la compilazione di moduli per richiedere informazioni o per iscriversi alle newsletter.