I denti fanno male anche ad agosto

Non è raro trovarsi con un problema dentale urgente durante il mese di agosto.

Magari si deve partire per le ferie e quel dolorino che ignoravamo da un po’ di tempo si trasforma all’improvviso in un ascesso o in un dolore insopportabile.

Anni fa trovarsi in questa situazione non era certo divertente, perché la maggior parte dei dentisti, come del resto la maggior parte delle attività in Italia, erano abituati a chiudere l’attività per tutto il mese di agosto.

Spesso la chiusura andava dall’ultima settimana di luglio alle prime due di settembre.

Negli ultimi anni però gli studi dentistici sono diventati più organizzati e, fra gli altri servizi offerti, hanno iniziato a fornire una maggiore disponibilità durante il periodo estivo.

Lo Studio Odontoiatrico Salzano Tirone è stato uno dei primi ad organizzare una apertura continuativa durante tutto il periodo di agosto.

“Chiudiamo solo il giorno di Ferragosto e da sempre andiamo fieri di questa nostra decisione”, racconta il dottor Stefano Salzano, direttore sanitario della struttura.

“Abbiamo una squadra numerosa fatta di professionisti esperti nelle diverse branche dell’odontoiatria e ovviamente ognuno di noi può gestire qualunque tipo di urgenza.

Questo ci consente di fornire un servizio continuativo, dandoci il cambio nel periodo estivo, senza compromettere in alcun modo né la qualità del servizio né la qualità di vita nostra e di chi lavora con noi.

I nostri pazienti hanno diritto alla continuità del servizio, esattamente come i nostri collaboratori e dipendenti hanno diritto a godere il proprio meritato riposo”.

Ma non è solo la disponibilità per le urgenze che i dottori Salzano e Tirone vogliono assicurare.

“Siamo da anni lo studio più grande di Cuneo e abbiamo migliaia di pazienti in cura. Consideriamo che ogni giorno entrano nel nostro studio tra i 100 e i 150 pazienti. Non potremmo certo lasciarli a se stessi interrompendo le cure per un mese intero” ci spiega il dottor Federico Tirone.

“Ma non solo - aggiunge - ad agosto riserviamo sempre un numero di urgenze programmate maggiore rispetto agli altri mesi, perché purtroppo, nonostante siano sempre di più gli studi che garantiscono l’apertura per il mese di agosto o un servizio di sostituzione in questo periodo, rimangono ancora molti pazienti che si presentano alla nostra attenzione con urgenze estive.

Purtroppo il mal di denti non va mai in ferie, per cui io e il mio socio Stefano siamo da sempre convinti che in un servizio sanitario la reperibilità per risolvere almeno le urgenze sia un servizio indispensabile”.

Per maggiori informazioni chiamare numero di telefono 0171-619210 oppure consultare il sito internet www.studiosalzanotirone.it

