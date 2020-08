Intesa Sanpaolo: dopo il matrimonio con Ubi, festeggia anche un semestre da record. Messina: "Miglior utile netto dal 2008"

La prima metà del 2020 sarà ricordata da tutti, per Intesa Sanpaolo, come quella dell'avvicinamento (riuscito, pochi giorni fa) a Ubi Banca. Ma accanto alle trattative e ai confronti - anche aspri - che hanno accompagnato questo cammino, l'attività finanziaria per il Gruppo guidato da Carlo Messina ha permesso di realizzare risultati decisamente positivi, come dimostra "il miglior utile netto del primo semestre dal 2008", come dice lo stesso Messina.

I numeri: segni positivi, nonostante la crisi del Covid

Semaforo verde, dunque, dal cda. Con cifre che - proprio a proposito di utile netto - parlano di 2.566 milioni di euro (rispetto au 2.266 del primo semestre 2019). Un risultato corrente lordo in aumento del 7,1% rispetto al primo semestre 2019, un risultato della gestione operativa in crescita del 2,8% rispetto al primo semestre 2019, proventi operativi netti stabili rispetto al primo semestre 2019, costi operativi in diminuzione del 2,8% rispetto al primo semestre 2019, un'elevata efficienza, con parametri che si attestano tra i migliori a livello europeo, un miglioramento della qualità del credito e un patrimonializzazione molto solida, con coefficienti su livelli largamente superiori ai requisiti normativi. Al 30 giugno 2020, tenendo conto di 1.925 milioni di euro di dividendi maturati nel semestre, il Common Equity Tier 1 ratio pro-forma a regime è risultato pari al 14,9%, decisamente superiore rispetto alla soglia richiesta che è di poco superiore all'8%.



Non è mancato però il supporto all’economia reale: circa 40 miliardi di euro di nuovo credito a medio-lungo termine nel primo semestre 2020, con circa 35 miliardi in Italia, di cui circa 28 miliardi erogati a famiglie e piccole e medie imprese; circa 4.300 aziende italiane riportate in bonis da posizioni di credito deteriorato nel primo semestre 2020 e circa 116.000 dal 2014, preservando rispettivamente circa 22.000 e 580.000 posti di lavoro. E ancora: sostenibilità e responsabilità sociale e culturale.

Messina: "Periodo di grande complessità"

"In un periodo di eccezionale complessità segnato dalle conseguenze della pandemia, Intesa Sanpaolo ha confermato la capacità di raggiungere gli obiettivi e rispettare gli impegni - aggiunge Messina -. La coesione nel team di top manager e la qualità professionale delle nostre persone fa apparire tutto ciò semplice e scontato: in realtà non lo è affatto. A loro va il mio personale ringraziamento, per come hanno saputo sostenere famiglie e imprese con misure eccezionali nell’erogazione del credito, per la continua attenzione rivolta alla gestione del risparmio della nostra clientela e per i risultati ottenuti, straordinariamente positivi".